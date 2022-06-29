Миллиардер Ричард Брэнсон посетил Гостомель

Ричард Брэнсон (второй справа) (Фото: SlugaNarodu_Official / Telegram)

Британский миллиардер, основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон побывал в городе Гостомеле Киевской области. О визите бизнесмена сообщил глава военной администрации города Тарас Думенко, следует из поста партии «Слуга народа» в Telegram.

«Он активно поддерживает Украину и выступает за самые жесткие санкции против России, ее лидеров и экономики», — сказано в сообщении.

Брэнсон интересовался, возможно ли восстановить аэропорт авиапредприятия «Антонов», разрушенный во время боевых действий.

Ричард Брэнсон — основатель первой в мире публичной компании из сферы космического туризма Virgin Galactic. Он также инвестировал в компанию Hyperloop One, которая разрабатывает высокоскоростной вакуумный поезд.

Российские военные заняли аэродром в Гостомеле 25 февраля, через день после начала военной операции. В боевых действиях участвовали более 200 вертолетов, военные подавили систему противовоздушной обороны, что позволило высадить десант. При захвате аэродрома погибли 200 украинских военнослужащих.

При боях в Гостомеле был уничтожен самый большой в мире транспортный самолет «Мрия». Единственный рабочий экземпляр машины находился на аэродроме на ремонте.

24 июня заместитель генерального директора предприятия «Антонов» Виктор Авдеев оценил ущерб от разрушений в аэропорту в $1 млрд, писало УНИАН. Он пояснил, что аэропорту площадью 400 га нужна полная реконструкция и создание грузового хаба.