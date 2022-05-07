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США не увидели возможности исключить Россию из Совбеза ООН

Власти США в настоящее время не видят возможности исключить Россию из числа постоянных членов Совета безопасности ООН, заявила в интервью PBS постоянный представитель Вашингтона при организации Линда Томас-Гринфилд.

Она сообщила, что США знают о просьбе Киева пересмотреть статус Москвы в СБ ООН, и понимают точку зрения украинского президента Владимира Зеленского о том, что Совбез «медленно реагирует» на ситуацию на Украине, где проходит российская военная операция.

Однако, по словам Томас-Гринфилд, Соединенные Штаты не считают, что статус России «каким-то образом изменится». «Но мы продолжим наши усилия по их изоляции», — добавила она.

Зеленский призвал Совбез ООН исключить Россию из состава организации 5 апреля.

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