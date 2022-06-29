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Политика ,  
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Британия выделит Грузии £5 млн на борьбу с «российскими кибератаками»

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters
Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Лондон объявил о выделении £5 млн (более 320 млн руб. по курсу ЦБ на 29 июня) Тбилиси для реализации новой стратегии кибербезопасности, в том числе для защиты от киберугроз со стороны России, говорится в заявлении на сайте британского парламента.

Как указано в заявлении, Россия использует Грузию «в качестве испытательного полигона» для кибератак с 2008 года. Поддержка со стороны Британии позволит Грузии укрепить не только свою безопасность, но и европейскую.

Две страны планируют сотрудничать в вопросе защиты на уровне центров кибербезопасности и Министерств обороны. Также Грузия получит дополнительную поддержку как партнер НАТО с расширенными возможностями — пакет будет согласован «с акцентом на усиленную подготовку в области обороны».

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Фото:Шах Айвазов / AP

В феврале 2020 года Министерство иностранных дел Грузии обвинило Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ранее известное как ГРУ) в планировании и проведении кибератаки, направленной на подрыв национальной безопасности страны. Речь идет об атаке, проведенной 28 октября 2019 года, она затронула сайты и серверы ряда органов государственной власти, судов, СМИ и частных компаний страны.

Эта атака как пример упоминается в нынешнем заявлении британского правительства. Лондон тогда принимал участие в расследовании, и британские эксперты из Национального центра кибербезопасности (NCSC) пришли к выводу, что причастность ГРУ к атаке является «в наивысшей степени» вероятной. Ту же структуру в проведении атаки обвинили и США.

Российский МИД, комментируя заявление грузинского, указал, что Москва не собиралась и не собирается вмешиваться во внутренние дела соседней страны.

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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