В МИД России опровергли обвинения Грузии в кибератаках

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Россия не собиралась и не собирается вмешиваться во внутренние дела Грузии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИД России Андрея Руденко.

Так он прокомментировал обвинения со стороны грузинского МИДа в адрес российских военных, которых заподозрили в кибератаках на сайты органов власти. По данным проведенного грузинскими специалистами и экспертами из других стран расследования, Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России спланировало и провело кибератаки, направленные на подрыв национальной безопасности Грузии.

«Мы оставляем эти комментарии на совести тех представителей Грузии, которые их сделали», — прокомментировал Руденко эти обвинения.

В ноябре 2019 года о неоднократных кибератаках со стороны России заявил также глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк.