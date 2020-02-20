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В МИД России опровергли обвинения Грузии в кибератаках

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Россия не собиралась и не собирается вмешиваться во внутренние дела Грузии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИД России Андрея Руденко.

Так он прокомментировал обвинения со стороны грузинского МИДа в адрес российских военных, которых заподозрили в кибератаках на сайты органов власти. По данным проведенного грузинскими специалистами и экспертами из других стран расследования, Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России спланировало и провело кибератаки, направленные на подрыв национальной безопасности Грузии.

«Мы оставляем эти комментарии на совести тех представителей Грузии, которые их сделали», — прокомментировал Руденко эти обвинения.

Грузия обвинила ГРУ в подрывающей ее национальную безопасность кибератаке
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В ноябре 2019 года о неоднократных кибератаках со стороны России заявил также глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк.

Теги: МИД России, Грузия, кибератаки
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