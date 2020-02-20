Грузия обвинила ГРУ в подрывающей ее национальную безопасность кибератаке

Министерство иностранных дел Грузии заявило, что атака на сайты органов власти, судов и предприятий страны в октябре прошлого года была спланирована и проведена российскими военными

Министерство иностранных дел Грузии (Фото: mfageorgia / Facebook)

Министерство иностранных дел Грузии обвинило российских военных в планировании и проведении кибератаки, направленной на подрыв национальной безопасности страны. В МИДе заявили, что в результате крупномасштабной кибератаки, проведенной 28 октября 2019 года, пострадали сайты и серверы ряда органов государственной власти, судов, СМИ и частных компаний Грузии.

«Кибератака была нацелена на национальную безопасность Грузии и имела целью нанести ущерб гражданам Грузии и правительственным структурам, нарушив и парализовав работу различных организаций и вызвав тревогу у широкой общественности», — говорится в заявлении МИДа.

В ведомстве сообщили, что проведенное грузинскими специалистами и экспертами из других стран расследование подтвердило, что кибератака была «спланирована и проведена» Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России (ранее известно как ГРУ).

Власти Грузии назвали кибератаку посягательством на суверенитет страны, попыткой помешать ее демократическому развитию и евроатлантической интеграции и призвали международное сообщество осудить случившееся.