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Политика ,  
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Грузия обвинила ГРУ в подрывающей ее национальную безопасность кибератаке

Министерство иностранных дел Грузии заявило, что атака на сайты органов власти, судов и предприятий страны в октябре прошлого года была спланирована и проведена российскими военными
Министерство иностранных дел Грузии (Фото: mfageorgia / Facebook)

Министерство иностранных дел Грузии обвинило российских военных в планировании и проведении кибератаки, направленной на подрыв национальной безопасности страны. В МИДе заявили, что в результате крупномасштабной кибератаки, проведенной 28 октября 2019 года, пострадали сайты и серверы ряда органов государственной власти, судов, СМИ и частных компаний Грузии.

«Кибератака была нацелена на национальную безопасность Грузии и имела целью нанести ущерб гражданам Грузии и правительственным структурам, нарушив и парализовав работу различных организаций и вызвав тревогу у широкой общественности», — говорится в заявлении МИДа.

В ведомстве сообщили, что проведенное грузинскими специалистами и экспертами из других стран расследование подтвердило, что кибератака была «спланирована и проведена» Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России (ранее известно как ГРУ).

Власти Грузии назвали кибератаку посягательством на суверенитет страны, попыткой помешать ее демократическому развитию и евроатлантической интеграции и призвали международное сообщество осудить случившееся.

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В поддержку Грузии уже выступил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, назвавший действия российских спецслужб абсолютно неприемлемыми. Министр отметил, что британские эксперты из Национального центра кибербезопасности (NCSC) участвовали в расследовании обстоятельств кибератаки и считают «в наивысшей степени вероятным» то, что ее провело именно ГРУ.

«Учитывая оценку NCSC и более широкий контекст, правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность несет ГРУ», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. В документе подчеркивается, что группы хакеров, работающих на российских военных, известны под названиями Sandworm, BlackEnergy Group, Telebots и VoodooBear и функционируют на базе Главного центра специальных технологий ГРУ, известного как ГЦСТ, или войсковая часть № 74455.

О причастности к атаке на Грузию ГЦСТ заявил и Государственный департамент США. В заявлении ведомства говорится, что проведенная ГРУ акция противоречит попыткам России доказать то, что она является ответственным игроком в киберпространстве, и направлена на подрыв демократических институтов. В Госдепе заявили, что предложат Грузии дополнительную помощь, чтобы укрепить ее возможности защищать себя от подобных атак.

«Эти кибератаки являются частью длительной российской кампании по проведению враждебной в отношении Грузии и дестабилизирующей деятельности. Для Великобритании ясно, что ГРУ провело эти кибератаки, пытаясь подорвать суверенитет Грузии, посеять раздор и разрушить жизнь простого грузинского народа», — говорится в заявлении главы британского МИДа.

«У российского правительства есть четкий выбор: продолжать эту агрессивную модель поведения в отношении других стран или стать ответственным партнером, уважающим международное право. Великобритания продолжит разоблачать тех, кто совершает безрассудные кибератаки, и работать вместе с союзниками, чтобы противостоять угрожающему поведению ГРУ», — добавил Рааб.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает власти России прекратить кибератаки на Грузию и остальные страны. «Стабильность киберпространства зависит от ответственного поведения всех наций», — написал Помпео на своей странице в сети Twitter, отметив, что власти США осуждают кибератаку против Грузии.

МВД Грузии начало расследование из-за кибератаки на сайт президента
Технологии и медиа

28 октября 2019 года сообщалось, что МВД Грузии начало расследование обстоятельств кибератаки на сайт президента страны, на котором появилось фото бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с надписью I`ll be back («Я вернусь»), а также интернет-ресурсы других органов власти и организаций. В частности, руководитель информационной службы телекомпании Imedi Ираклий Чихладзе сообщал, что из-за кибератаки внутренняя сеть телеканала была парализована в течение примерно 20 минут.

В ноябре 2019 года глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что страна ежедневно сталкивается с кибератаками, которые «обычно» исходят из России.

Автор: Евгений Калюков
Теги: кибератака, Грузия
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