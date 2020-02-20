Грузия обвинила ГРУ в подрывающей ее национальную безопасность кибератаке

В поддержку Грузии уже выступил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, назвавший действия российских спецслужб абсолютно неприемлемыми. Министр отметил, что британские эксперты из Национального центра кибербезопасности (NCSC) участвовали в расследовании обстоятельств кибератаки и считают «в наивысшей степени вероятным» то, что ее провело именно ГРУ.
«Учитывая оценку NCSC и более широкий контекст, правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность несет ГРУ», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. В документе подчеркивается, что группы хакеров, работающих на российских военных, известны под названиями Sandworm, BlackEnergy Group, Telebots и VoodooBear и функционируют на базе Главного центра специальных технологий ГРУ, известного как ГЦСТ, или войсковая часть № 74455.
О причастности к атаке на Грузию ГЦСТ заявил и Государственный департамент США. В заявлении ведомства говорится, что проведенная ГРУ акция противоречит попыткам России доказать то, что она является ответственным игроком в киберпространстве, и направлена на подрыв демократических институтов. В Госдепе заявили, что предложат Грузии дополнительную помощь, чтобы укрепить ее возможности защищать себя от подобных атак.
«Эти кибератаки являются частью длительной российской кампании по проведению враждебной в отношении Грузии и дестабилизирующей деятельности. Для Великобритании ясно, что ГРУ провело эти кибератаки, пытаясь подорвать суверенитет Грузии, посеять раздор и разрушить жизнь простого грузинского народа», — говорится в заявлении главы британского МИДа.
«У российского правительства есть четкий выбор: продолжать эту агрессивную модель поведения в отношении других стран или стать ответственным партнером, уважающим международное право. Великобритания продолжит разоблачать тех, кто совершает безрассудные кибератаки, и работать вместе с союзниками, чтобы противостоять угрожающему поведению ГРУ», — добавил Рааб.
В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает власти России прекратить кибератаки на Грузию и остальные страны. «Стабильность киберпространства зависит от ответственного поведения всех наций», — написал Помпео на своей странице в сети Twitter, отметив, что власти США осуждают кибератаку против Грузии.
28 октября 2019 года сообщалось, что МВД Грузии начало расследование обстоятельств кибератаки на сайт президента страны, на котором появилось фото бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с надписью I`ll be back («Я вернусь»), а также интернет-ресурсы других органов власти и организаций. В частности, руководитель информационной службы телекомпании Imedi Ираклий Чихладзе сообщал, что из-за кибератаки внутренняя сеть телеканала была парализована в течение примерно 20 минут.
В ноябре 2019 года глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что страна ежедневно сталкивается с кибератаками, которые «обычно» исходят из России.