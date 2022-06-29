Шведская инжиниринговая компания Sandvik решила уйти из России

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Шведская компания Sandvik, которая занимается инжинирингом в горнодобывающей отрасли, приняла решение уйти из России, уже начался процесс сворачивания бизнеса в стране, говорится в сообщении компании.

«Процесс сворачивания продолжается и проходит контролируемым образом, при этом Sandvik стремится действовать ответственно по отношению к своим сотрудникам и соблюдать применимые правила и санкции», — указали в компании, отметив, что 28 февраля была приостановлена деловая деятельность в России.

Отмечается, что от хода процесса сворачивания бизнеса в ближайшие кварталы могут возникнуть дополнительные расходы.

По данным компании, в прошлом году на российских клиентов приходилось около 3,6% выручки Sandvik.

С конца февраля о приостановке деятельности в России или уходе с российского рынка объявили десятки зарубежных брендов, от ретейлеров одежды до ИT-компаний. В начале мая американская компания Emerson, которая занимается промышленной автоматизацией и оптимизацией производительности, решила выйти из бизнеса в России.