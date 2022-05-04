Инжиниринговая компания Emerson решила выйти из бизнеса в России

Компания владеет заводом Metran в Челябинске, который производит регулирующие клапаны, системы управления, контроллеры телемеханики, датчики давления и другое промышленное оборудование

Фото: emerson.ru

Американская компания Emerson, которая занимается промышленной автоматизацией и оптимизацией производительности, выходит из своего бизнеса в России, заявил президент и главный исполнительный директор компании Лал Карсанбхай. Его слова приводят в отчете о работе Emerson во втором квартале 2022 финансового года.

«Сегодня Emerson также объявляет о решении выйти из российского бизнеса, и в рамках этого выхода мы изучаем стратегические варианты продажи Metran, нашей российской производственной дочерней компании. Мы стремимся к упорядоченной передаче этих активов и будем поддерживать сотрудников в этом процессе», — заявил Карсанбхай.

Завод промышленной группы Metran находится в Челябинске. Там производят регулирующие клапаны, системы управления, контроллеры телемеханики, датчики давления и другое оборудование. Бизнес был основан в 1992 году. В промышленной группе работают 1100 сотрудников, говорится на сайте компании.

С конца февраля о приостановке деятельности в России или уходе с российского рынка объявили десятки зарубежных компаний, от ретейлеров одежды до ИT-компаний.

В конце апреля финская компания Fazer, которая производит хлебобулочные и кондитерские изделия, ранее объявившая об уходе из России, продала свой бизнес — три фабрики в Санкт-Петербурге и одну в Москве, на которых в общей сложности работают более 2 тыс. человек, — московскому булочно-кондитерскому комбинату «Коломенский». Об уходе компания заявила еще в марте, указав, что на фоне ситуации на Украине не видит «другого решения, кроме как уйти из России».