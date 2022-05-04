Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 74,56 (-0,75) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 71,02 (-1,27) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Европейский союз настольного тенниса оспорит решение восстановить россиян Спорт, 17:48
Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Pro, 17:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:40
Оппозиция в Ереване начала покидать площадь перед парламентом Политика, 17:40
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 17:40
Инжиниринговая компания Emerson решила выйти из бизнеса в России Бизнес, 17:37
Эксперты предсказали повышение ставки ФРС на 50 б.п. впервые с 2000 года Инвестиции, 17:31
Как санкции и кооперация могут помочь избежать климатической катастрофы Зеленая экономика, 17:30
Эминема, Duran Duran и Долли Партон включат в Зал славы рок-н-ролла Стиль, 17:28
Суд в Москве приговорил «врио президента СССР» к восьми годам колонии Общество, 17:26
В городе под Киевом назвали набережную в честь премьера Британии Джонсона Политика, 17:17
Merlion запустила портал о развитии и продвижении новых ИТ-продуктов РБК+, 17:11
В НАТО заявили, что акт с Россией «не сдержит» действия альянса Политика, 17:10
Минфин раскрыл среднюю цену на нефть Urals Экономика, 17:06
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Война санкций ,  
0 

Инжиниринговая компания Emerson решила выйти из бизнеса в России

Компания владеет заводом Metran в Челябинске, который производит регулирующие клапаны, системы управления, контроллеры телемеханики, датчики давления и другое промышленное оборудование
Фото: emerson.ru
Фото: emerson.ru

Американская компания Emerson, которая занимается промышленной автоматизацией и оптимизацией производительности, выходит из своего бизнеса в России, заявил президент и главный исполнительный директор компании Лал Карсанбхай. Его слова приводят в отчете о работе Emerson во втором квартале 2022 финансового года.

«Сегодня Emerson также объявляет о решении выйти из российского бизнеса, и в рамках этого выхода мы изучаем стратегические варианты продажи Metran, нашей российской производственной дочерней компании. Мы стремимся к упорядоченной передаче этих активов и будем поддерживать сотрудников в этом процессе», — заявил Карсанбхай.

Завод промышленной группы Metran находится в Челябинске. Там производят регулирующие клапаны, системы управления, контроллеры телемеханики, датчики давления и другое оборудование. Бизнес был основан в 1992 году. В промышленной группе работают 1100 сотрудников, говорится на сайте компании.

Reuters узнал о возможном полном уходе ExxonMobil из России к концу июня
Бизнес
Фото:Brandon Bell / Getty Images

С конца февраля о приостановке деятельности в России или уходе с российского рынка объявили десятки зарубежных компаний, от ретейлеров одежды до ИT-компаний.

В конце апреля финская компания Fazer, которая производит хлебобулочные и кондитерские изделия, ранее объявившая об уходе из России, продала свой бизнес — три фабрики в Санкт-Петербурге и одну в Москве, на которых в общей сложности работают более 2 тыс. человек, — московскому булочно-кондитерскому комбинату «Коломенский». Об уходе компания заявила еще в марте, указав, что на фоне ситуации на Украине не видит «другого решения, кроме как уйти из России».

Материалы к статье
Теги
приостановка деятельности бизнес в России инжиниринг
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал об уходе из России владельца отелей Holiday Inn
Бизнес
Чешская PPF Group вышла из агробизнеса в России
Бизнес
Владелец Reserved и Cropp продаст бизнес в России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter