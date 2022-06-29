Путин впервые приедет к новому президенту Туркмении

Президент России на этой неделе впервые посетит Туркмению после победы на президентских выборах в республике Сердара Бердымухамедова. Как изменилась при нем страна и чего ждать от визита — разбирался РБК

В среду, 29 июня, в Ашхабаде пройдет шестой Каспийский саммит, в котором примут участие главы прикаспийских государств. Помимо Туркмении это Азербайджан, Иран, Казахстан и Россия. Мероприятие станет первым крупным международным форумом после того, как президентом Туркмении стал Сердар Бердымухамедов, прежде заместитель главы правительства. На посту президента он сменил своего отца Гурбангулы Бердымухамедова. Саммит и визит российского президента совпали по времени с двумя важными для страны датами — днем рождения Бердымухамедова-старшего и 100 днями, которые его 40-летний сын Сердар (в переводе с туркменского — «вождь») провел на посту главы государства.

Согласно программе пребывания российского лидера в Ашхабаде, первым делом он поздравит бывшего президента с 65-летием. Для этого Владимир Путин посетит аппарат верхней палаты туркменского парламента, председателем которой стал Гурбангулы Бердымухамедов. Он сыграл «важную личную роль в становлении в нынешней форме сотрудничества каспийских стран», «играл всегда большую роль в формировании российско-туркменского сотрудничества», сказал журналистам на брифинге помощник российского президента Юрий Ушаков. После этого Путин встретится и с новым президентом. Это будет уже вторая их встреча; первая прошла меньше трех недель назад — Сердар Бердымухамедов посещал Москву 10 июня.

Как изменилась Туркмения при новом президенте

Туркмения принадлежит к числу стран Центральной Азии с низкой информационной прозрачностью, это вторая по степени закрытости после КНДР страна — из-за отсутствия объективной информации о положении дел и сложностях с въездом в нее иностранцев, согласно рейтингу американской Freedom House. Неизвестна даже точная численность населения — по оценкам ООН, Всемирного банка и Госдепартамента США, этот показатель колеблется в районе 5,5–6 млн человек, в то время как издающиеся за рубежом оппозиционные СМИ со ссылкой на неназванные источники в правительстве говорят о 2,8 млн жителей. В последний раз перепись населения в Туркмении проводилась в 2012 году, но ее результаты так и не были обнародованы, что стало поводом для спекуляций.

Нет никаких сигналов, что при новом президенте ситуация может измениться. Туркмения — четвертый с конца в рейтинге свободы СМИ, который составляют «Репортеры без границ», — ниже Иран, КНДР и Эритрея. В 2019 году страна и вовсе была на последней строке рейтинга. Помимо медиа государство полностью контролирует сферу культуры — этим занимается специальная комиссия. Во время пандемии коронавируса Туркмения и КНДР были единственными странами, которые отрицали наличие пандемии в стране, при том что затем Северная Корея все же признала, что в стране бушует «лихорадка». С начала пандемии в сообщениях иностранных СМИ о Туркмении периодически говорится о голоде в стране и нехватке основных продуктов, включая хлеб. Официально власти страны не заявляли о проблемах с продовольственным обеспечением. Отчет правительства Великобритании о стране говорит о том, что проблема голода существовала и до пандемии коронавируса. В документе описываются длинные очереди за такими продуктами питания, как мука, масло, молоко и хлеб. Также в отчете упоминается система продуктовых карточек. Причинами дефицита продукции авторы доклада называют гиперинфляцию, государственное регулирование рынка, несоответствие государственного и рыночного курсов валюты, крайне высокий уровень коррупции. Также в докладе говорится о массовых нарушениях прав человека.

В этой области ситуация даже ухудшилась с приходом к власти Сердара Бердымухамедова. По данным издания The Diplomat, в апреле 2022 года власти страны объявили о запрете на косметические процедуры для женщин. В частности, им нельзя окрашивать волосы, наращивать ногти и ресницы, делать татуаж, использовать ботокс или прибегать к процедуре увеличения груди. Также под запретом ношение «сексуальной одежды». По данным издания, в университетах и на рабочих местах с женщинами были проведены «воспитательные беседы», по итогам которых они должны были написать расписки в том, что добровольно отказываются от этих услуг, а также обязуются носить национальную одежду. В мае стало известно и о запрете для женщин ездить на переднем сиденье в такси и находиться в одном автомобиле с мужчинами, которые не являются членами их семьи. Официально об этом не объявлялось, однако таксистам дали соответствующие распоряжения. Права в Туркмении женщинам перестали выдавать еще в 2018 году. Действующие права не продлевают.

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Нет никаких оснований рассчитывать на какую-то модернизацию общественно-политической жизни при Бердымухамедове-младшем, полагает эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов: «Похоже, что его образ правления будет воспроизводить образ семейного тирана, он будет подавлять полностью женскую активность, но в масштабах большой туркменской семьи».

В каких сферах возможно экономическое сотрудничество

В Кремле ожидают, что на саммите будет уделено особое внимание экономическому сотрудничеству, так как регион обладает потенциалом в плане полезных ископаемых, морских живых ресурсов, транспортных и транзитных возможностей.

Москва и Ашхабад заинтересованы в углублении экономической интеграции, говорит экономист, программный директор клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик. По его словам, «мы выходим на тот этап, когда страны зайдут за свои традиционные лимиты», ведь все тридцать лет независимости Туркмения держалась в стороне от региональных интеграционных проектов, таких как ЕАЭС, ШОС и других. России может быть интересно обсудить создание новых логистических коридоров, учитывая, что в условиях санкций для Москвы становится привлекательным направление север — юг (международный транспортный коридор из Индии через Иран и Россию в страны Балтии), а не только восток — запад, указывает Лисоволик. Кроме того, поскольку Туркменистан — заметный игрок в Прикаспийском регионе, для Москвы может быть интересно сотрудничество с Ашхабадом в целях координации действий на внешних рынках в топливно-энергетическом секторе, добавляет Лисоволик.

По данным Всемирного банка, Россия до недавнего времени была крупнейшим импортером газа из Туркмении, однако после заключения нового двустороннего соглашения в 2019 году объем поставок значительно снизился. Это позволило Китаю стать крупнейшим импортером энергоносителей из Туркмении. Также страна является одним из участников проекта строительства газопровода ТАПИ, по которому Туркмения будет поставлять газ в Афганистан, Пакистан и Индию.

В отличие от Казахстана Туркмения не годится на роль страны, которая помогла бы Москве обойти западные санкции, считает Дубнов. «Как и в советские годы, Туркмения важна с точки зрения газовых ресурсов, чтобы они не пошли в направлении врагов», — убежден Дубнов. Россия в 2000-е годы приложила немало усилий для того, чтобы не возникло транскаспийского газопровода, замкнув экспорт туркменского газа на себя. Но сейчас тема «возможного экспорта туркменского газа в дополнение к азербайджанскому в Европу» вновь в повестке дня, продолжает он. «Москве, учитывая, что она применяет газ в качестве эффективного экономического оружия, не нужны конкуренты — чтобы они не демпинговали, не могли восполнить недостачу российского газа в Европе», — объясняет свою точку зрения эксперт.

В целом России важно, чтобы Туркмения «далеко не убежала при новом лидере», считает Дубнов. «Сердар Бердымухамедов производит впечатление такого угрюмого домостроевца, но оно может быть обманчиво, — продолжает Дубнов. — Поэтому важно понять, что действительно у него на уме насчет внешней политики». Постоянно актуальной темой Дубнов называет и попытки втянуть Туркмению в ЕАЭС. «Успеха пока в этом направлении не предвидится, но усилия вряд ли будут оставлены», — резюмирует он.