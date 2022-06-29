Премьер Италии заявил о скорой развязке ситуации с украинским зерном

Ситуация с вывозом зерна из украинских портов улучшилась благодаря совместным усилиям и близка к развязке, сообщил премьер-министр Италии Марио Драги, передает Reuters.

«В целом новости хорошие по поводу экспорта зерна с Украины. Многие думали, что необходимо разминировать порты, на самом деле оказывается, что есть безопасные коридоры, по которым могут выходить суда [с зерном из портов]», — пояснил Драги.

Премьер отметил, что вывоз зерна через «зеленые коридоры» позволит выиграть время, которого «немного перед новым урожаем».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее заявил, что переговоры о доступе к украинским портам, где заблокированы тонны зерна, достигли «момента истины». По данным Би-би-си, глава ООН рассказал о рамочном соглашении, по которому зерно с Украины будут с согласия России вывозить из трех портов, контролируемых Киевом. Он сообщил, что в соответствии с этими договоренностями суда будут идти через Черное море в сторону Турции по обозначенным маршрутам. Операцию будут совместно контролировать Киев, Москва, Анкара и ООН.

Россия и Украина — одни из крупнейших мировых поставщиков пшеницы. В начале мая в ООН заявили о блокировке 4,5 млн т зерна в украинских портах из-за российской военной операции. Позднее президент США Джо Байден сообщил о 20 млн т в хранилищах Украины. Власти России при этом настаивают, что препятствий для вывоза зерна со стороны российских военных нет, и утверждают, что этому мешает сам Киев, заминировав свои порты.