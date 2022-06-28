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Военная операция на Украине ,  
0 

Шольц назвал необходимым продолжение переговоров с Путиным

Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что необходимо продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью NTV. Он уточнил, что в настоящее время телефонных разговоров с Путиным не планируется.

«Ничего не согласовано, но необходимо говорить друг с другом, даже если у вас совершенно разные мнения — это то, что я прямо говорю. Я согласен со многими людьми в этом», — сказал Шольц.

Несмотря на это, Шольц также заявил, что переговоры не помогут, пока российский президент не поймет, что нужно закончить военную операцию, вывести войска и «признать, что Украина сама будет решать свое будущее».

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Олаф Шольц

Последний разговор Шольца и Путина состоялся 13 мая. Российский президент заявил Шольцу, что переговоры между Россией и Украиной, «по сути, заблокированы Киевом». Также он обратил внимание канцлера Германии на нарушения норм международного права со стороны украинских военных и обсудил с ним эвакуацию мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Шольц в свою очередь указал российскому президенту на ответственность Москвы за ситуацию с продовольствием в мире, призвал к прекращению огня на Украине и назвал «неверным заявление, что там правят нацисты». Кроме того, немецкий канцлер после разговора заявил, что понял, что Москва не собирается менять свою позицию по Украине.

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Олаф Шольц Германия Владимир Путин переговоры

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года

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