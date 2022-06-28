Спортивно-досуговый центр запланировали построить на юго-западе Москвы

Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

Власти Москвы выделили участок в районе Южное Бутово в Юго-Западном административном округе столицы, где предлагают построить здание со спортивными и культурно-досуговыми помещениями. Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, участок для строительства будет реализован на торгах.

Уточняется, что участок для строительства находится на пересечении Бартеневской улицы с улицей Горчакова и сейчас свободен, его площадь составляет 0,34 га. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки для него.

«Благодаря разнообразному функциональному наполнению этот комплекс сможет стать центром притяжения для жителей района, а также разнообразит жилую застройку в этом районе. А у местных жителей появятся и новые виды досуга, и дополнительные рабочие места рядом с домом», — отметила Княжевская.

Максимальная высота здания, которое будет построено на этом участке, составит 25 м. Площадь здания не будет превышать 4700 кв. м, большая часть из которых будет предназначена для культурно-досуговой деятельности. Также будущему девелоперу нужно будет предусмотреть автостоянку и благоустройство прилегающей территории.

Ранее сообщалось, что столичные власти выделили участок в Ново-Переделкино на западе Москвы, где предлагают построить спортивный комплекс с возможностью размещения в нем медицинского центра. Участок, расположенный недалеко от станции метро «Боровское шоссе» Солнцевской линии, также будет реализован на торгах.

