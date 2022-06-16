Москва за год втрое нарастила объемы строительства объектов медицины

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве с начала года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию медицинских объектов общей площадью 43,6 тыс. кв. м. Это более чем в три раза больше, чем за тот же период 2021 года, когда были сданы объекты здравоохранения площадью 14,5 тыс. кв. м. Такие данные привел вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Глава Строительного комплекса уточнил, что среди объектов, получивших разрешения на ввод в первой половине 2022 года, — больничные корпуса на 245 коек, в том числе родильный дом на 130 коек в Коммунарке. Также в ТиНАО сдана в эксплуатацию детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что все районные лечебно-профилактические учреждения проектируются с учетом нового московского стандарта. Он предусматривает создание безбарьерной среды, отделения для приема у профильных специалистов, а также боксы и вестибюли для разделения потоков пациентов, чтобы медицинская помощь, объясняют столичные власти, оказывалась быстрее и безопаснее.

Параллельно со строительством объектов здравоохранения в новых районах была проведена масштабная реконструкция и строительство в нескольких крупных федеральных медицинских институтах. В качестве примера глава ведомства привел обновленный лечебный корпус Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова, а также реконструированный четвертый корпус Института хирургии им. А.В. Вишневского.

По словам Войстратенко, Мосгосстройнадзор уделяет пристальное внимание качеству строительно-монтажных работ на объектах здравоохранения. «Инспекторы с начала года провели 64 проверки в таких учреждениях. К ним привлекались специалисты Центра экспертиз, которые выполнили комплекс исследований по качеству работ и стройматериалов», — пояснил он.

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Войстратенко напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице продолжается реализация программы строительства медицинских учреждений, согласно которой до 2023 года планируют ввести в эксплуатацию два десятка зданий.