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Бочкарев сообщил о финальной стадии реконструкции стадиона «Москвич»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Работы по реконструкции стадиона «Москвич» на юго-востоке столицы вышли на финальную стадию. Об этом сообщим заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Реконструкция стадиона «Москвич» была начата в мае 2019 года — впервые за его полувековую историю. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 98%, что позволяет рассчитывать на завершение реконструкции в ближайшие месяцы», — сказал вице-мэр.

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По его словам, в ходе реконструкции построены трибуны на 4190 зрителей, в подземном уровне подтрибунного пространства оборудовали стрелковую галерею. Также на стадионе будет создано легкоатлетическое ядро. «Обновленные трибуны «Москвича» будут вмещать на 20% больше зрителей — до 4,2 тыс. человек, включая VIP-сектор и 44 места для маломобильных граждан», — уточнил Бочкарев.

Стадион «Москвич» находится в столичном районе Текстильщики по адресу Волгоградский проспект, вл. 46/15. Его трибуны состоят из пяти секторов в виде олимпийских колец, окрашенных в соответствующие цвета: синий, черный, красный, желтый и зеленый. От осадков и солнца болельщиков защитит специальный навес с зеркальной поверхностью.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Ход реконструкции стадиона «Москвич» 23 мая осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, после окончания работ здесь будет создан совершенно новый комплекс со стрелковым центром, а также поле с подогревом. «Увеличилось количество подтрибунного и надтрибунного пространства, мест на трибунах. Так что это будет совершенно новый, современный комплекс», — приводит столичный Стройкомплекс слова Собянина.

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Всего с 2011 года в Москве построили 159 объектов спортивной инфраструктуры, шесть из них ввели в эксплуатацию в 2022 году. Ранее власти Москвы говорили, что в текущем году в столице  планируется построить 16 объектов спорта. 

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