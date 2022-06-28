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Политика ,  
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В Думе объяснили отказ от идеи о службе по контракту для выпускников школ

Законопроект, согласно которому предлагалось разрешить принимать на военную службу по контракту мужчин со средним общим образованием, не зачисленных в запас, если они подлежат призыву, то есть выпускников школ, пока не будет рассматриваться в Государственной Думе. В его принятии сейчас нет «острой необходимости», заявил «Интерфаксу» депутат и один из инициаторов предложения Андрей Картаполов.

«Если потребуется, мы вернемся к рассмотрению этого вопроса. Тема сложная, но она и важная для страны, в том числе», — отметил Картаполов.

О том, что законопроект, который Дума должна была рассмотреть 28 июня, отложен, сообщила в своем Telegram-канале депутат от КПРФ Нина Останина, которая ранее выступила против этой законодательной инициативы.

Путин отменил верхний возрастной предел для контрактников
Политика
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Поправки хотели внести в ст. 34 закона «О воинской обязанности и военной службе». Они подразумевали снижение не только возрастного, но и образовательного ценза для контрактной службы, поскольку согласно действующей редакции документа, подписывать первый контракт могут выпускники техникумов и профучилищ со средним профессиональным образованием. Поступление в эти учебные заведения возможно после окончания школы.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон,  отменяющий верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы. Ранее поступить на службу могли люди не старше 40 лет, теперь верхняя планка установлена на уровне пенсионного возраста (после окончания пенсионной реформы он составит 65 лет для мужчин и 60 для женщин).

В Минобороны уточнили, что де-факто будут принимать на службу только контрактников в возрасте до 50 лет, это позволит привлечь в армию водителей, фельдшеров и поваров.

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Государственная дума РФ служба в армии контрактная служба выпускники школы

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Профессиональная аналитика
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