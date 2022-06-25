В Госдуме предложили принимать на контрактную службу выпускников школ

Разрешить заключать контракт предлагают гражданам России мужского пола, если они получили среднее общее образование, не поступали в запас и подлежат призыву на срочную службу. Поправки рассмотрят во втором чтении 28 июня

Комитет Государственной думы по обороне дополнил проект поправок к ст. 34 закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которому предлагается разрешить принимать на военную службу по контракту мужчин со средним общим образованием, не зачисленных в запас, если они подлежат призыву, то есть выпускников школ. Документ опубликован на сайте нижней палаты, первым внимание на него обратила «Би-би-си».

Комитет обещал дополнить законопроект после первого чтения еще 30 мая, однако опубликовал итоговую версию документа, готовую ко второму чтению, 23 июня. Депутаты рассмотрят поправки 28 июня.

Авторы законопроекта — депутаты Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Дмитрий Савельев (все — от «Единой России»).

Заключать контракт смогут только те молодые люди, которым исполнилось 18 лет. Это прописано в действующей версии ст. 34 закона, вносить изменения не планируется.

Поправки предусматривают снижение не только возрастного, но и образовательного ценза. Согласно действующему законодательству, подписывать первый контракт могут выпускники техникумов и профучилищ со средним профессиональным образованием, если они соответствуют двум другим критериям (подлежат призыву или уже служат в армии и не состоят в запасе). Молодые люди поступают в эти образовательные учреждения после окончания школы и выпускаются в возрасте старше 18 лет.

Кроме них контракт на службу в армии могут подписывать следующие категории граждан:

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военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о прохождении военной службы;

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и получившие до призыва на военную службу высшее образование;

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослужившие не менее трех месяцев;

граждане, пребывающие в запасе;

граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и получившие высшее образование;

иностранцы, законно находящиеся на территории России (только один раз);

граждане женского пола, не пребывающие в запасе;

другие граждане, согласно указам и актам, подписанным президентом.

Ранее, 28 мая, президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы. Документ повышал верхнюю планку для подписания контракта с 40 лет до возраста выхода на пенсию (после окончания пенсионной реформы он составит 65 лет для мужчин и 60 для женщин). Однако в Минобороны отметили, что де-факто будут принимать на службу только контрактников в возрасте до 50 лет.

Авторы поправок — бывший замминистра обороны, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов (депутаты от «Единой России») — подчеркивали, что для применения высокоточного оружия, вооружения и военной техники нужны высокопрофессиональные специалисты, которые становятся таковыми «к 40–45 годам».

Оба документа внесли в Госдуму на фоне российской военной операции на Украине, которую страна проводит с 24 февраля. Изначально Минобороны подчеркивало, что в ней участвуют только контрактники, но позже, 9 марта, признало «несколько фактов» присутствия срочников среди участников операции. Путин поручил прокурорам провести проверку по этому поводу. В начале июня военный прокурор Западного округа Артур Егиев сообщил, что в операции участвовали примерно 600 срочников и что ответственных за их отправку на Украину наказали.