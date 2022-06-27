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Общество ,  
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В Думе исключили принятие закона о службе по контракту для выпускников

Позиция российских властей неизменна: для службы по контракту необходимо пройти полноценное обучение и овладеть военной специальностью, заявил Клишас. Ранее в Думе предложили принимать на контрактную службу выпускников школ
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», разрешающие службу по контракту сразу после окончания школы, рассматривать в обозримом будущем не планируют, сообщила в Telegram глава комитета Госдумы по семье и детству Нина Останина (КПРФ).

«Отличная новость с сегодняшнего Совета Думы для всех матерей и отцов, кто поддержал мою позицию против закона о призыве по контракту выпускников школ. В повестке дня на эту сессию закона нет. И, со слов председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, в обозримом будущем не будет», — написала она.

О том, что «никаких контрактников в ближайшие месяцы после призыва» не будет, сообщил и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. «Позиция парламента останется неизменной: для службы по контракту необходимо пройти полноценное обучение и овладеть военной специальностью. Только так», — написал он в Telegram.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Таким образом Клишас и Останина прокомментировали поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые 25 июня одобрил комитет Госдумы по обороне. Авторы законопроекта — депутаты Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Дмитрий Савельев (все от «Единой России») — предложили разрешить принимать на военную службу по контракту мужчин со средним общим образованием, не зачисленных в запас, если они подлежат призыву, — то есть выпускников школ. Как следует из поправок, заключать контракт смогут только те молодые люди, которым исполнилось 18 лет, как и ранее.

При этом поправки предусматривают снижение не только возрастного, но и образовательного ценза. Согласно действующему законодательству, подписывать первый контракт могут выпускники техникумов и профучилищ со средним профессиональным образованием, если они соответствуют двум другим критериям (подлежат призыву или уже служат в армии и не состоят в запасе). Молодые люди поступают в эти образовательные учреждения после окончания школы и выпускаются в возрасте старше 18 лет.

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контрактная служба выпускники Госдума

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