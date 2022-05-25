Замглавы Минобороны объяснил отмену возрастного предела для контрактников

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Принятый в среду Госдумой и одобренный сразу же Советом Федерации закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта на прохождение военной службы позволит привлечь в армию водителей, фельдшеров и поваров, заявил на заседании Совфеда замминистра обороны Николай Панков. Трансляция велась на странице Совфеда во «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что на службу будут брать россиян и иностранцев до 50 лет, напомнив, что именно до такого возраста рядовые и сержанты числятся в запасе. Панков отметил, что в десантные войска возрастных контрактников не возьмут, поскольку там существуют особые требования по здоровью.

«Что плохого, когда к нам придут водители, повара, фельдшеры? Речь идет о такой категории военнослужащих. Это на самом деле правильно, это вообще в сегодняшнем тренде», — заявил он, добавив, что «не хотел бы развивать эту мысль дальше».

Закон об отмене верхней возрастной планки для службы по контракту Госдума приняла сразу в трех чтениях, практически сразу после этого инициативу одобрил Совфед. Ранее заключить первый контракт для прохождения военной службы могли россияне младше 40 лет и иностранцы младше 30. Теперь это ограничение снимается: пойти служить в армии по контракту смогут и те, кто старше, — до окончания трудоспособного возраста (то есть до возраста выхода на пенсию — после окончания реформы он составит 65 лет для мужчин и 60 для женщин).

Авторы законопроекта — председатель комитета по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов («Единая Россия») и его соратник по партии депутат Андрей Красов — в пояснительной записке к документу указали, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. «Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам», — подчеркнули они.

По мнению авторов документа, такая мера поможет привлечь на военную службу по контракту «специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским — медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и других».