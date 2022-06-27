В Москве 27 июня стал самым жарким днем в году

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Понедельник, 27 июня, стал самым жарким днем в 2022 году, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве самый жаркий день в текущем году! За 15:00: ВДНХ — плюс 31,6 (за 14:00 — плюс 31,7), Тушино — плюс 32,7, Балчуг — плюс 32,6, Немчиновка (Новая Москва) — плюс 33,1», — уточнил Тишковец.

В Москве действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Из прогностической карты Гидрометцентра следует, что он сохранится до вечера 27 июня. Всего существует четыре уровня погодной опасности: «зеленый» (безопасный), «желтый» (потенциально опасный), «оранжевый» (опасный) и «красный» (очень опасный).

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее спрогнозировал, что в этом году летом будут периоды как жаркой, так и прохладной погоды. «В июне ожидается небольшое превышение средней температуры над климатической нормой в пределах 1 градуса, в июле превышение уже составит примерно 1,5 градуса, август будет еще теплее по сравнению с климатической нормой», — рассказал он.