Синоптики назвали сроки ослабления жары в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Жара в Москве спадет ко вторнику, 28 июня, рассказали опрошенные в РБК синоптики. По их словам, температура воздуха в понедельник поднимется до плюс 31-33 градусов, во вторник станет немного прохладнее.

«Завтра будет только плюс 25-27 градусов, а в среду — 23-25. Однако в конце недели, в субботу и воскресенье, температура вновь повысится, хотя будет не так жарко — до 28-30 градусов», — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Жаркая погода в столичном регионе связана с антициклоном, сформировавшимся над северными регионами, уточнила РБК ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Это арктический воздух, холодный и сухой. При малооблачной погоде он быстро прогрелся и достиг температуры, какую мы имеем сегодня. Плюс у нас был довольно слабый ветер, что способствовало дополнительному прогреву, накоплению массы жаркого воздуха в нижних слоях атмосферы», — отметила она.

Ранее синоптики заявляли, что 27 июня может быть установлен температурный рекорд.