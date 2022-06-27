Три вертолетные площадки при крупных медцентрах появятся в Москве

Фото: АГН «Москва»

Три вертолетные площадки для стационаров крупных медицинских центров Москвы планируется построить в ближайшие годы. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В 2022 году планируем завершить строительство скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой в составе НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Также ведутся работы по строительству скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой на территории ГКБ имени С. П. Боткина», — заявил заммэра.

По словам руководителя градостроительного комплекса, также возможность создания площадки заложена в проект многопрофильного корпуса детской городской клинической больницы Святого Владимира. Данный комплекс будет рассчитан на 477 коек и станет одной из ведущих детских больниц в стране.

«В прошлом году была введена в эксплуатацию вертолетная площадка на территории Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке. Теперь туда могут еще оперативнее доставлять экстренных пациентов, эвакуируемых с мест ДТП и других катастроф», — напомнил Андрей Бочкарёв.

Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства добавил, что вертолетные площадки на территории медицинских объектов также смогут использовать противопожарные службы.

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Ранее Бочкарев сообщал, что в Москве с начала года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию медицинских объектов общей площадью 43,6 тыс. кв. м. Это более чем в три раза превышает аналогичный показатель за тот же период 2021 года, когда были сданы объекты здравоохранения площадью 14,5 тыс. кв. м. Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что до 2023 в Москве планируют ввести еще два десятка медицинских учреждений.