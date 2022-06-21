Бочкарев назвал сроки ввода медцентра в больнице им. Виноградова в Москве
Завершение строительства и ввод в эксплуатацию консультативно-диагностического центра с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории городской клинической больницы № 64 запланированы на первое полугодие 2023 года. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«В настоящее время на объекте подходят к завершению работы по устройству наружных инженерных сетей и кровли. Их готовность оценивается на 90 и 80% соответственно. Начаты работы по устройству внутренних инженерных сетей. Строительство консультативно-диагностического центра завершено на 53%», — заявил заммэра.
Городская клиническая больница № 64 им. В.В. Виноградова включает в себя единственный в Юго-Западном административном округе государственный многопрофильный стационар, в 37 отделениях которого ежегодно получают медицинскую помощь свыше 50 тыс. пациентов, 13 женских консультаций и родильный дом № 4, в котором проходит около 6% всех родов города Москвы и появляется на свет до 10 тыс. новорожденных в год.
По словам главы «Стройкомплекса», в здании разместятся зоны лучевой диагностики, приема анализов и введения инъекций, выдачи больничных листов, выдачи рецептов, аптека, кабинеты врачей-специалистов.
«Кроме того, здесь предусмотрены помещения терапевтического отделения, отделения профилактики, зона функциональной диагностики, эндоскопии, дневной стационар на десять коек, зона реабилитации и зона патронажной службы», — уточнил Бочкарев.
По его словам, наиболее часто посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах, менее посещаемые и административные — на верхних этажах здания. Для врачей и медсестер власти обещают оборудовать комнаты отдыха и комнаты психологической разгрузки.
Ранее сообщалось, что в Москве с начала 2022 года втрое выросли объемы строительства объектов медицины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.