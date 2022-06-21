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Город ,  
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Бочкарев назвал сроки ввода медцентра в больнице им. Виноградова в Москве

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию консультативно-диагностического центра с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории городской клинической больницы № 64 запланированы на первое полугодие 2023 года. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В настоящее время на объекте подходят к завершению работы по устройству наружных инженерных сетей и кровли. Их готовность оценивается на 90 и 80% соответственно. Начаты работы по устройству внутренних инженерных сетей. Строительство консультативно-диагностического центра завершено на 53%», — заявил заммэра.

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Фото:пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Городская клиническая больница № 64 им. В.В. Виноградова включает в себя единственный в Юго-Западном административном округе государственный многопрофильный стационар, в 37 отделениях которого ежегодно получают медицинскую помощь свыше 50 тыс. пациентов, 13 женских консультаций и родильный дом № 4, в котором проходит около 6% всех родов города Москвы и появляется на свет до 10 тыс. новорожденных в год.

По словам главы «Стройкомплекса», в здании разместятся зоны лучевой диагностики, приема анализов и введения инъекций, выдачи больничных листов, выдачи рецептов, аптека, кабинеты врачей-специалистов.

«Кроме того, здесь предусмотрены помещения терапевтического отделения, отделения профилактики, зона функциональной диагностики, эндоскопии, дневной стационар на десять коек, зона реабилитации и зона патронажной службы», — уточнил Бочкарев.

По его словам, наиболее часто посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах, менее посещаемые и административные — на верхних этажах здания. Для врачей и медсестер власти обещают оборудовать комнаты отдыха и комнаты психологической разгрузки.

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Ранее сообщалось, что в Москве с начала 2022 года втрое выросли объемы строительства объектов медицины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Теги
Москва Строительство больницы Андрей Бочкарев

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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