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Военная операция на Украине ,  
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Кремль заявил о максимальном усилении мер безопасности от терактов

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Кремлевский пул)

В России максимально усилены меры антитеррористической безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя интервью руководителя главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова в Financial Times.

«Они и так максимально усилены», — сказал Песков в ответ на вопрос, будут ли в России усиливать меры безопасности (цитата «РИА Новости»).

Буданов заявил, что атаки и диверсионные операции «проводятся везде и они проводились и будут проводиться в России и во многих других местах», не уточнив, стоит ли за этими действиями украинское руководство.

По словам главы украинской разведки, на территориях, которые российские войска взяли под контроль, ведется партизанская деятельность. Буданов напомнил о взрывах автомобилей в Херсонской области, в результате одного из которых погиб чиновник временной администрации.

Глава разведки Украины заявил о диверсиях в России и «партизанах»
Политика
Кирилл Буданов

О терактах в Херсонской области, которой после взятия региона под контроль российскими военными управляет военно-гражданская администрация (ВГА), сообщали несколько раз. 8 июня ТАСС и «РИА Новости» сообщили о покушении на главу местного УСИН Евгения Соболева. По данным источников агентств, его доставили в больницу с ранениями.

24 июня власти Херсонской военно-гражданской администрации сообщили о гибели в результате взрыва начальника регионального управления молодежи и спорта Дмитрия Савлученко. Власти признали случившееся терактом.

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