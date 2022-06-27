Песков предложил подождать решения Лукашенко о помиловании Сапеги
Решение о помиловании россиянки Софьи Сапеги, которую приговорили к шести годам лишения свободы, будет принимать президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Это решение белорусской стороны», — сказал Песков.
Отвечая на вопрос, обсуждали президент России Владимир Путин с белорусским коллегой судьбу Сапеги во время переговоров 25 июня в Санкт-Петербурге, он указал, что главы обоих государств рассказали основные темы, которые «они посчитали возможными сделать публичными из своего общения».
Ранее россиянка передала в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле ходатайство о помиловании, где попросила Лукашенко освободить ее от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием.
Сапегу задержали вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta (освещал и координировал массовые протесты после выборов президента в 2020 году; признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем в мае 2021 года после вынужденной посадки пассажирского самолета Ryanair.
Суд предъявил девушке обвинение по семи статьям УК Белоруссии, но позже сократил до двух: о разжигании вражды и розни и незаконном сборе данных о частной жизни. Сапега администрировала Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (также признан в республике экстремистским), публиковавший личные данные силовиков, которые жестоко обращались с участниками массовых протестов после президентских выборов 2020 года.
Лукашенко допускал передачу Сапеги России для отбывания наказания. «Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят там делают. Думаю, для нее наука большая», — сказал он.