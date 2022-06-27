Песков предложил подождать решения Лукашенко о помиловании Сапеги

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Reuters узнал о стремлении Зеленского завершить конфликт до начала зимы Политика, 13:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:37
Турция заявила о договоренности по созданию операционного центра по зерну Политика, 13:36
Расстройства пищевого поведения: как их распознать и лечить Pro, 13:36
Автор лишившего Россию путевки на ЧМ автогола завершил карьеру в сборной Спорт, 13:36
В Симферополе введен режим чрезвычайной ситуации из-за ливней. Видео Общество, 13:34
У Maer появилась новая локация — медиафасад на Ленинградском шоссе Москвы Пресс-релиз, 13:24
Песков предложил подождать решения Лукашенко о помиловании Сапеги Политика, 13:19
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 13:19
«КамАЗ» показал автономный грузовик без кабины Авто, 13:18
Умер выросший в сиротском приюте и ставший владельцем Ray Ban миллиардер Общество, 13:13
Посол ЛНР сообщил об отсутствии заложников на территории «Азота» Политика, 13:12
Екатеринбург принял крупнейшую на Урале конференцию по ИТ-безопасности РБК+, 13:08
Бывшего футболиста «Ромы» и сборной Италии избрали мэром Вероны Спорт, 13:08

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

Песков предложил подождать решения Лукашенко о помиловании Сапеги

Софья Сапега (в центре)
Софья Сапега (в центре) (Фото: Леонид Щеглов / БелТА / ТАСС)

Решение о помиловании россиянки Софьи Сапеги, которую приговорили к шести годам лишения свободы, будет принимать президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это решение белорусской стороны», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, обсуждали президент России Владимир Путин с белорусским коллегой судьбу Сапеги во время переговоров 25 июня в Санкт-Петербурге, он указал, что главы обоих государств рассказали основные темы, которые «они посчитали возможными сделать публичными из своего общения».

Ранее россиянка передала в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле ходатайство о помиловании, где попросила Лукашенко освободить ее от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием.

Софья Сапега попросила Лукашенко о помиловании
Политика
Софья Сапега

Сапегу задержали вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta (освещал и координировал массовые протесты после выборов президента в 2020 году; признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем в мае 2021 года после вынужденной посадки пассажирского самолета Ryanair.

Суд предъявил девушке обвинение по семи статьям УК Белоруссии, но позже сократил до двух: о разжигании вражды и розни и незаконном сборе данных о частной жизни. Сапега администрировала Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (также признан в республике экстремистским), публиковавший личные данные силовиков, которые жестоко обращались с участниками массовых протестов после президентских выборов 2020 года.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как сократить потери бизнеса. Разбираем четыре вида разрывов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Хватит захламлять склад: выстраиваем систему закупок за шесть шагов
Инструкции
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Базовый план старта формата Ironman 70.3
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию
Статьи
Pro
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Полный гид по ОФЗ: какие бумаги сегодня спасут от инфляции
Статьи

Лукашенко допускал передачу Сапеги России для отбывания наказания. «Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят там делают. Думаю, для нее наука большая», — сказал он.

Теги
Дмитрий Песков Софья Сапега Александр Лукашенко помилование

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Лукашенко счел возможным передачу осужденной Сапеги России
Политика
Кремль пообещал защиту интересов приговоренной к шести годам Сапеги
Политика
Власти Белоруссии раскрыли семь статей, по которым обвинили Сапегу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter