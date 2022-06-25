Лукашенко приехал в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».
Во дворце пройдут переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Ранее Лукашенко посетил площадку для строительства белорусского порта в петербургском морском комплексе Бронка. Проект в феврале этого года поддержал Путин.
Накануне белорусский президент встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, следует из публикации на его сайте. Он рассказал, что проведет с Путиным переговоры по «серьезной проблематике».
25 июня, в день 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией, президенты стран обменялись поздравлениями.
Лукашенко отметил, что укрепление взаимодействия Минска и Москвы позволяет успешно преодолевать глобальные вызовы и угрозы. Он пожелал Путину здоровья и удачи, а россиянам — мирного неба, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
Путин указал на то, что упрочение отношений отвечает требованиям безопасности и стабильности на евразийском пространстве. Он пожелал Лукашенко здоровья и успехов, а белорусскому народу — счастья и благополучия.
Последний раз президенты виделись в подмосковном поселке Завидово, где провели неформальную встречу, сообщал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.