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Война санкций ,  

Матвиенко сравнила с геноцидом замораживание активов россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сочла геноцидом замораживание части валютных резервов Банка России и блокировку активов россиян и белорусов «по этническому принципу». Об этом она заявила в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

Матвиенко отметила, что Запад стремится даже с помощью финансовых инструментов сдерживать развитие России и Белоруссии.

«Без суда, без следствия заморожены резервы Российской Федерации, замораживаются счета россиян, белорусов по этническому принципу. Это же дискриминация, это геноцид», — убеждена она.

По словам министра финансов Антона Силуанова, из-за западных санкций Россия лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов — около $300 млрд из примерно $640 млрд.

Матвиенко заявила о нежелании России «заниматься болтологией» с Украиной
Политика
Валентина Матвиенко

Президент Владимир Путин, говоря о замораживании части российских резервов, заявлял, что Запад своими «нелегитимными действиями» «подводит черту под надежностью так называемых первоклассных активов». По его мнению, США и ЕС фактически объявили «самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией». «Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены», — говорил Путин.

Западные страны также ввели санкции, предусматривающие блокировку активов, против многих россиян, в том числе бизнесменов. В Кремле в ответ заявляли, что «честных законных предпринимателей ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Смит энд Вессона грабили путешественников».

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Теги
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