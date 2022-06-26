Захарова призвала Брюссель ответить «без американского суфлера»

Калининград, Россия (Фото: Виталий Невар / Reuters)

ЕС диктует правила Литве или Литва — Европейскому союзу, задалась вопросом представитель МИД России Мария Захарова. Так она отреагировала на решение Вильнюса наложить вето на решение Еврокомиссии разрешить неограниченный транзит российских товаров через ЕС.

«Так это санкции ЕС, которым должна подчиниться Литва, или Литва диктует ЕС свои правила? Хотя бы на этот, один-единственный вопрос Брюссель может нормально ответить? Четко, внятно, без американского суфлера», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Литва 18 июня прекратила транзитные поставки в Калининградскую область для большого перечня товаров, объяснив эту меру исполнением европейских санкций, вступивших в силу 17 июня. В перечень вошли продукты из железа, стали и других металлов, удобрения, лес, стеклотара, цемент, установки для сжижения природного газа, изделия из чугуна, чистопородные лошади, сигары, парфюмерия и др.

Кремль назвал эти меры незаконными. МИД России 21 июня вызвал посла ЕС Маркуса Эдерера, который заверил, что о блокаде Калининградской области речь не идет, и попросил решить вопрос дипломатическим путем.

Европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс 25 июня сообщил, что Еврокомиссия обсуждает проект документа, разрешающего перевозку товаров, находящихся под санкциями, из России в Калининградскую область через территорию ЕС. При этом он напомнил о праве вето у Литвы, которое она может применить для предотвращения «серьезного политического кризиса» в стране.

Позднее президент Литвы Гитанас Науседа принял решение не идти на уступки России по вопросу транзита в Калининградскую область.