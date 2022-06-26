В МЧС опровергли сообщения об эвакуации из Белгородской области

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Жителям Белгородской области стали поступать ложные звонки о готовящейся эвакуации из приграничных населенных пунктов региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС.

«Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком», — предупредили в ведомстве.

В МЧС указывают, что злоумышленники хотят посеять панику среди населения. «Необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти», — напомнили в МЧС.

В середине мая среди жителей Белгородской области стала распространяться информация об эвакуации. Тогда в МЧС ее также опровергли.

Белгородские власти неоднократно сообщали об обстрелах со стороны Украины. Под обстрел попадали населенные пункты Журавлевка, Отрадное, Головчино и другие.

В результате обстрела 11 мая в селе Солохи в 40 км к западу от центра Белгорода и в нескольких километрах от границы с Харьковской областью Украины погиб человек, семеро пострадали, были повреждены 17 домов, шесть машин.