Власти сообщили о состоянии пострадавших после крушения Ил-76

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Состояние пяти пострадавших в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области тяжелое, заявил врио губернатора Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале.

«В настоящее время рязанские медики оказывают помощь пяти пострадавшим в результате падения самолета. Сейчас их состояние стабильное, но тяжелое», — написал Малков.

По данным региональных властей, жертвами крушения самолета стали четыре человека. «Оперативная группа регионального правительства сообщает, что, по предварительной информации, в результате падения самолета в районе Михайловского шоссе города Рязани погибли четыре человекa», — сообщали в пресс-службе правительства региона.

Авиакатастрофа произошла утром 24 июня под Рязанью. Экипаж Ил-76 принял решение посадить самолет на грунт из-за неисправности в двигателе, сообщало Минобороны. «В Рязанской области совершил жесткую посадку военно-транспортный самолет Ил-76. В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт», — заявили в ведомстве.