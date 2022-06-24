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Общество ,  

Власти сообщили о состоянии пострадавших после крушения Ил-76

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Состояние пяти пострадавших в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области тяжелое, заявил врио губернатора Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале.

«В настоящее время рязанские медики оказывают помощь пяти пострадавшим в результате падения самолета. Сейчас их состояние стабильное, но тяжелое», — написал Малков.

При крушении Ил-76 под Рязанью погибли четыре человека
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

По данным региональных властей, жертвами крушения самолета стали четыре человека. «Оперативная группа регионального правительства сообщает, что, по предварительной информации, в результате падения самолета в районе Михайловского шоссе города Рязани погибли четыре человекa», — сообщали в пресс-службе правительства региона.

Крушение Ил-76 под Рязанью. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Авиакатастрофа произошла утром 24 июня под Рязанью. Экипаж Ил-76 принял решение посадить самолет на грунт из-за неисправности в двигателе, сообщало Минобороны. «В Рязанской области совершил жесткую посадку военно-транспортный самолет Ил-76. В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт», — заявили в ведомстве.

Теги
самолет Рязанская область Ил-76

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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