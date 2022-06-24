При крушении Ил-76 под Рязанью погибли четыре человека

Военно-транспортный Ил-76 совершил «жесткую посадку» в Рязанской области в ходе учебного полета. Всего на борту находились девять человек, трое погибли на месте. По данным «Интерфакса», четвертый пострадавший умер в больнице

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До четырех человек увеличилось число погибших при крушении Ил-76 под Рязанью. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщают «Интерфакс» и ТАСС.

В больнице умер один из пострадавших. Таким образом число погибших увеличилось до 4 человек, еще 5 пострадали», — сказал источник «Интерфакса».

Собеседник ТАСС уточнил, что самолет упал из-за «внезапного воспламенения двигателя».

Позднее региональные власти подтвердили гибель четырех человек в результате крушения. «Оперативная группа регионального правительства сообщает, что, по предварительной информации, в результате падения самолета в районе Михайловского шоссе города Рязани погибли 4 человекa. Еще 5 с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях города Рязани. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в сообщении областного правительства.

Экипаж военно-транспортного самолета Ил-76 принял решение посадить самолет на грунт из-за неисправности в двигателе утром 24 июня, сообщало Минобороны. «В Рязанской области совершил жесткую посадку военно-транспортный самолет Ил-76. В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт», — заявили в ведомстве.

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«РИА Новости» опубликовали фотографии с места крушения, на которых виден самолет на земле на фоне многоквартирных домов. Один из местных жителей рассказал агентству, что рядом также находится дачный поселок. По его словам, самолет при падении задел линию электропередач, сейчас в поселке нет света.

Как пишет Mash, крушение произошло сразу после взлета в Рязани. Это же подтверждает и Telegram-канал 112. По его данным, возгорание на борту произошло еще в воздухе.

«Интерфакс», а также Telegram-каналы Baza и Mash писали, что на месте погибли три человека, еще шестеро были доставлены в больницу. Всего на борту, по их данным, находились девять человек.