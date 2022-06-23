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Общество ,  
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Депутат ЛДПР попал в ДТП на мотоцикле в центре Москвы

Алексей Журавлев
Алексей Журавлев (Фото: Александр Рекун / Global Look Press)

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Алексей Журавлев попал в аварию на мотоцикле в центре Москвы, не заметив снятое дорожное покрытие, опасности для его здоровья нет. Об этом ТАСС сообщил сам политик.

«Ехал на мотоцикле. На мотоцикле проехал уже несколько сотен тысяч километров, объехав всю страну, а тут в центре Москвы — срезанный асфальт и никаких знаков не стоит. Просто не заметил, попал в срез колесом, меня выкинуло», — рассказал Журавлев, добавив, что получил «сезонную травму» и сегодня ему придется пройти обследование.

Тем не менее он подчеркнул, что уже завтра будет «в строю» и в ближайшее время появится на пленарном заседании и заседании комитетов.

Пресс-секретарь Журавлева Татьяна Калегина сообщила РБК, что в результате ДТП на Кутузовском проспекте он повредил ключицу, однако гипс ему не накладывали и уже сегодня выпустят из больницы. По словам Калегиной, она сама была на месте аварии, движение из-за ДТП парализовано не было, через полчаса мотоцикл эвакуировали.

РБК направил запрос в московский главк МВД.

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8 июня автомобиль, на котором, как отмечал Telegram-канала Baza, обычно возят лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, сбил курьера на пешеходном переходе в центре Москвы. Видео момента ДТП опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости»: на этих кадрах автомобиль с включенной мигалкой объезжает пробку и сбивает человека, который едет на велосипеде по переходу. По данным Baza, водитель после аварии скрутил номера и снял мигалку. Позднее Миронов подтвердил, что находился в салоне. По его словам, пострадавший получил перелом ноги.

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Теги
Алексей Журавлев ЛДПР Кутузовский проспект ДТП мотоцикл новости

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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