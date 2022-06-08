Автомобиль с госномерами сбил курьера на переходе в центре Москвы

ДТП произошло, когда курьер на велосипеде переезжал нерегулируемый пешеходный переход. В аварии участвовал автомобиль, принадлежащий управделами президента

Фото: АГН «Москва»

На улице Сретенка в центре Москвы автомобиль сбил человека, когда тот переезжал дорогу на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По информации РЕН ТВ и Telegram-канала «Осторожно, новости», в ДТП участвовал автомобиль с госномерами серии АМР. Он сбил на пешеходном переходе курьера. На видео момента ДТП, опубликованном «Осторожно, новости», автомобиль сбивает человека, когда с включенной мигалкой объезжает пробку. По данным Telegram-канала, это была машина Hyundai Genesis.

В Главном управлении МВД России по Москве сообщили РБК, что информация по данному инциденту не поступала. РБК направил запрос в пресс-службу Госдумы.

Позже в управделами президента подтвердили РБК, что ДТП в центре Москвы произошло с участием их автомобиля. «Водитель вызвал скорую, пешеход отправлен в больницу с повреждением ноги. Жизнь его вне опасности», — сказала пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

Она добавила, что водитель ждет оформления ГИБДД. Как пишет Baza, после ДТП мужчина скрутил с автомобиля номера и снял мигалку. У курьера, по данным Shot, перелом голени.

Позже Крылова уточнила, что пострадавший был на электровелосипеде. По ее словам, «нужно будет разобраться, спешился ли он на переходе и был пешеходом или нет». «По информации сотрудника автопарка, отвечающего за безопасность движения прибывшего на место, пострадавший в момент ДТП был на велосипеде и не спешился, как положено в ПДД», — сказала РБК Крылова.