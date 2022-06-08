Автомобиль с госномерами сбил курьера на переходе в центре Москвы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 63,94 (-0,63) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 60,23 (-0,73) Инвестиции, 16:03
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 19:28
Вучич предупредил об «аде для всех» в случае газового эмбарго России Политика, 19:27
Москва, динозавры, таблетки и луна: что смотреть на фотобиеннале в МАММ Стиль, 19:19
Bloomberg узнал о планах Германии увеличить число военных НАТО в Литве Политика, 19:17
В «Спартаке» назвали разумным проведение Суперкубка на нейтральном поле Спорт, 19:11
Мединский заявил, что площадь России «не навсегда» будет меньше имперской Политика, 19:03
Что такое кайдзен и как применять этот метод на практике Экономика образования, 19:00
Мозаика, мосты и работа по дому: как восстановить силы после тяжелого дня РБК и ГАЛС, 18:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:58
Минстрой ответил на идею об автоматической индексации тарифов на ремонт Общество, 18:57
Как Merlion занял 43 место в рейтинге крупнейших компаний России РБК-500 РБК и ГК Merlion, 18:57
Миронов заявил, что был в машине во время ДТП в центре Москвы Политика, 18:56
«Ростелеком» связал «слив» данных «Умного дома» со старой утечкой Технологии и медиа, 18:52
Мэр Калгари проиграла спор и пришла на работу в джерси «Эдмонтона» Спорт, 18:49
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

Автомобиль с госномерами сбил курьера на переходе в центре Москвы

ДТП произошло, когда курьер на велосипеде переезжал нерегулируемый пешеходный переход. В аварии участвовал автомобиль, принадлежащий управделами президента
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

На улице Сретенка в центре Москвы автомобиль сбил человека, когда тот переезжал дорогу на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По информации РЕН ТВ и Telegram-канала «Осторожно, новости», в ДТП участвовал автомобиль с госномерами серии АМР. Он сбил на пешеходном переходе курьера. На видео момента ДТП, опубликованном «Осторожно, новости», автомобиль сбивает человека, когда с включенной мигалкой объезжает пробку. По данным Telegram-канала, это была машина Hyundai Genesis.

В Главном управлении МВД России по Москве сообщили РБК, что информация по данному инциденту не поступала. РБК направил запрос в пресс-службу Госдумы.

Позже в управделами президента подтвердили РБК, что ДТП в центре Москвы произошло с участием их автомобиля. «Водитель вызвал скорую, пешеход отправлен в больницу с повреждением ноги. Жизнь его вне опасности», — сказала пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

Она добавила, что водитель ждет оформления ГИБДД. Как пишет Baza, после ДТП мужчина скрутил с автомобиля номера и снял мигалку. У курьера, по данным Shot, перелом голени.

Позже Крылова уточнила, что пострадавший был на электровелосипеде. По ее словам, «нужно будет разобраться, спешился ли он на переходе и был пешеходом или нет». «По информации сотрудника автопарка, отвечающего за безопасность движения прибывшего на место, пострадавший в момент ДТП был на велосипеде и не спешился, как положено в ПДД», — сказала РБК Крылова.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Анастасия Серова Анастасия Серова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
ДТП Москва курьер госномера
Материалы по теме
Совфед опроверг сообщения о пострадавшем в ДТП на Новом Арбате сенаторе
Политика
Начальник отдела полиции погиб в ДТП с двумя автомобилями под Астраханью
Общество
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом на Ленинградском шоссе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter