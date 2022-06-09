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Миронов сообщил о переломе ноги у сбитого его машиной курьера

По словам Миронова, курьеру проведут на ноге высокотехнологичную операцию. Авария произошла накануне. Автомобиль, на котором возят депутата, сбил на пешеходном переходе доставщика еды, двигавшегося на электровелосипеде
Последствия ДТП&nbsp;на нерегулируемом пешеходном переходе, Москва, 8 июня 2022 г.
Последствия ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе, Москва, 8 июня 2022 г. (Фото: АГН «Москва»)

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил журналистам, что навестил пострадавшего в ДТП с его автомобилем курьера, у того перелом ноги.

«Я переговорил с врачами, вариантов лечения два: либо месяц в гипсе, либо буквально завтра-послезавтра можно провести высокотехнологичную операцию. Я договорился, что будет проведена эта операция», — рассказал Миронов.

Он также сообщил некоторые детали ДТП. По словам депутата, пострадавший курьер двигался на мотовелосипеде. «Я ехал на прямой [телевизионный] эфир. К сожалению, на пешеходном переходе двигался перевозчик еды, курьер на мотовелосипеде, он с очень большой скоростью выскочил из-за машин и он был сбит водителем моей служебной машины», — сказал депутат.

По его словам, после случившегося водитель вышел и, увидев, что у курьера что-то с ногой, сказал тому, чтобы он не поднимался. «Я сказал: «Немедленно вызывай скорую, ГИБДД». Я находился в служебной машине, я не выходил из машины, в том числе из-за того чтобы сотрудники ГИБДД абсолютно объективно провели все необходимые замеры. Условно говоря, чтобы своим авторитетом не мешать нормальной работе ГИБДД», — рассказал Миронов.

Автомобиль с госномерами сбил курьера на переходе в центре Москвы
Общество
Фото:АГН «Москва»

Авария на улице Сретенка в центре Москвы произошла ближе к вечеру 8 июня. Автомобиль Hyundai Genesis c госномерами АМР, которые числятся за управделами президента, сбил курьера на пешеходном переходе. Видео момента ДТП опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости». На этих кадрах автомобиль с включенной мигалкой объезжает пробку и сбивает человека, который едет на велосипеде по переходу.

Водитель после аварии, по данным Baza, скрутил номера и снял мигалку. Как сообщил Telegram-канал, на этом автомобиле обычно возят Миронова. Тем же вечером депутат подтвердил, что находился в салоне.

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Кто был виноват — водитель или курьер — установит ГИБДД, сказал Миронов. В управделами президента сообщили, что курьер двигался на электровелосипеде и, по словам водителя, не спешился на переходе, как положено по правилам дорожного движения.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
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