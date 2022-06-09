Миронов сообщил о переломе ноги у сбитого его машиной курьера
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил журналистам, что навестил пострадавшего в ДТП с его автомобилем курьера, у того перелом ноги.
«Я переговорил с врачами, вариантов лечения два: либо месяц в гипсе, либо буквально завтра-послезавтра можно провести высокотехнологичную операцию. Я договорился, что будет проведена эта операция», — рассказал Миронов.
Он также сообщил некоторые детали ДТП. По словам депутата, пострадавший курьер двигался на мотовелосипеде. «Я ехал на прямой [телевизионный] эфир. К сожалению, на пешеходном переходе двигался перевозчик еды, курьер на мотовелосипеде, он с очень большой скоростью выскочил из-за машин и он был сбит водителем моей служебной машины», — сказал депутат.
По его словам, после случившегося водитель вышел и, увидев, что у курьера что-то с ногой, сказал тому, чтобы он не поднимался. «Я сказал: «Немедленно вызывай скорую, ГИБДД». Я находился в служебной машине, я не выходил из машины, в том числе из-за того чтобы сотрудники ГИБДД абсолютно объективно провели все необходимые замеры. Условно говоря, чтобы своим авторитетом не мешать нормальной работе ГИБДД», — рассказал Миронов.
Авария на улице Сретенка в центре Москвы произошла ближе к вечеру 8 июня. Автомобиль Hyundai Genesis c госномерами АМР, которые числятся за управделами президента, сбил курьера на пешеходном переходе. Видео момента ДТП опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости». На этих кадрах автомобиль с включенной мигалкой объезжает пробку и сбивает человека, который едет на велосипеде по переходу.
Водитель после аварии, по данным Baza, скрутил номера и снял мигалку. Как сообщил Telegram-канал, на этом автомобиле обычно возят Миронова. Тем же вечером депутат подтвердил, что находился в салоне.
Кто был виноват — водитель или курьер — установит ГИБДД, сказал Миронов. В управделами президента сообщили, что курьер двигался на электровелосипеде и, по словам водителя, не спешился на переходе, как положено по правилам дорожного движения.