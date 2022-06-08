Миронов заявил, что был в машине во время ДТП в центре Москвы
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов подтвердил, что находился в автомобиле, когда тот попал в ДТП с курьером в центре Москвы. Об этом он написал в Telegram-канале.
По словам депутата, он находился в салоне, но момент аварии не видел, поскольку работал с документами.
«Как только это случилось, водитель вышел, увидел, что велосипедист жив и у него травмирована нога. Когда мне об этом сообщили, я попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД. Мы ждали приезда тех и других», — написал Миронов.
Он поблагодарил скорую помощь, которая быстро прибыла на место и оказала помощь курьеру. «Очень надеюсь, что потерпевший быстро поправится. Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться», — пообещал депутат.
Кто был виноват — водитель или доставщик еды, — установит ГИББД, добавил он.
Об аварии на улице Сретенка в центре Москвы стало известно вечером 8 июня. Автомобиль Hyundai Genesis c госномерами АМР, которые числятся за управделами президента, сбил курьера на пешеходном переходе, сообщили «Осторожно, новости». На видео момента ДТП, которое опубликовал Telegram-канал, автомобиль с включенной мигалкой объезжает пробку и сбивает человека, который едет на велосипеде по переходу.
Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова уточнила РБК, что курьер был на электровелосипеде. «По информации сотрудника автопарка, отвечающего за безопасность движения прибывшего на место, пострадавший в момент ДТП был на велосипеде и не спешился, как положено в ПДД», — сказала она.
Baza сообщила, что после аварии водитель скрутил номера и убрал мигалку. Миронов вышел из салона, пересел в другой автомобиль и уехал, сказал источник Shot.