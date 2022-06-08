Миронов заявил, что был в машине во время ДТП в центре Москвы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 63,94 (-0,63) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 60,23 (-0,73) Инвестиции, 16:03
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 19:28
Вучич предупредил об «аде для всех» в случае газового эмбарго России Политика, 19:27
Москва, динозавры, таблетки и луна: что смотреть на фотобиеннале в МАММ Стиль, 19:19
Bloomberg узнал о планах Германии увеличить число военных НАТО в Литве Политика, 19:17
В «Спартаке» назвали разумным проведение Суперкубка на нейтральном поле Спорт, 19:11
Мединский заявил, что площадь России «не навсегда» будет меньше имперской Политика, 19:03
Что такое кайдзен и как применять этот метод на практике Экономика образования, 19:00
Мозаика, мосты и работа по дому: как восстановить силы после тяжелого дня РБК и ГАЛС, 18:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:58
Минстрой ответил на идею об автоматической индексации тарифов на ремонт Общество, 18:57
Как Merlion занял 43 место в рейтинге крупнейших компаний России РБК-500 РБК и ГК Merlion, 18:57
Миронов заявил, что был в машине во время ДТП в центре Москвы Политика, 18:56
«Ростелеком» связал «слив» данных «Умного дома» со старой утечкой Технологии и медиа, 18:52
Мэр Калгари проиграла спор и пришла на работу в джерси «Эдмонтона» Спорт, 18:49
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

Миронов заявил, что был в машине во время ДТП в центре Москвы

По словам Миронова, после того как произошла авария, он попросил вызвать скорую и ГИБДД. Депутат обещал помочь восстановиться пострадавшему курьеру. Кто был виноват — водитель или доставщик еды, — установит ГИББД, добавил он
Фото с места ДТП
Фото с места ДТП (Фото: АГН «Москва»)

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов подтвердил, что находился в автомобиле, когда тот попал в ДТП с курьером в центре Москвы. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам депутата, он находился в салоне, но момент аварии не видел, поскольку работал с документами.

«Как только это случилось, водитель вышел, увидел, что велосипедист жив и у него травмирована нога. Когда мне об этом сообщили, я попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД. Мы ждали приезда тех и других», — написал Миронов.

Он поблагодарил скорую помощь, которая быстро прибыла на место и оказала помощь курьеру. «Очень надеюсь, что потерпевший быстро поправится. Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться», — пообещал депутат.

Кто был виноват — водитель или доставщик еды, — установит ГИББД, добавил он.

Автомобиль с госномерами сбил курьера на переходе в центре Москвы
Общество
Фото:АГН «Москва»

Об аварии на улице Сретенка в центре Москвы стало известно вечером 8 июня. Автомобиль Hyundai Genesis c госномерами АМР, которые числятся за управделами президента, сбил курьера на пешеходном переходе, сообщили «Осторожно, новости». На видео момента ДТП, которое опубликовал Telegram-канал, автомобиль с включенной мигалкой объезжает пробку и сбивает человека, который едет на велосипеде по переходу.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран
Прогнозы
Pro
Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Как определить свои сильные стороны и рассказать о них на собеседовании
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии
Статьи
Pro
Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент
Инструкции
Pro
Фото: Pexels География сотрудников все шире: чем поможет комьюнити и как его создать
Инструкции
Pro
Как решать конфликты в команде: принципы эффективной медиации
Лекция

Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова уточнила РБК, что курьер был на электровелосипеде. «По информации сотрудника автопарка, отвечающего за безопасность движения прибывшего на место, пострадавший в момент ДТП был на велосипеде и не спешился, как положено в ПДД», — сказала она.

Baza сообщила, что после аварии водитель скрутил номера и убрал мигалку. Миронов вышел из салона, пересел в другой автомобиль и уехал, сказал источник Shot.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Сергей Миронов ДТП
Материалы по теме
Совфед опроверг сообщения о пострадавшем в ДТП на Новом Арбате сенаторе
Политика
Начальник отдела полиции погиб в ДТП с двумя автомобилями под Астраханью
Общество
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом на Ленинградском шоссе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter