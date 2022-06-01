Британия начнет отправлять нелегальных мигрантов в Руанду в июне

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Великобритания отправит первый депортационный рейс с нелегальными мигрантами в Руанду 14 июня, сообщается на сайте правительства.

«Сотрудники МВД Великобритании беседуют со всеми мигрантами, чтобы убедиться, что процедура им полностью понятна и что люди получают надлежащую поддержку перед отъездом», — говорится в сообщении.

По данным британского правительства, по прибытии в Руанду депортированные мигранты получат пакет поддержки на срок до пяти лет, включающий обучение, проживание и медицинское обслуживание.

14 апреля власти Великобритании и Руанды подписали соглашение о партнерстве в области миграции и экономического развития. Страны договорились о том, что Руанда примет нелегальных мигрантов, которые незаконно попали в Великобританию, в том числе через Ла-Манш.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила о крупнейшей перестройке иммиграционной системы Великобритании за последние десятилетия. Она подчеркнула, что соглашение должно положить конец бизнесу преступных группировок, которые помогают беженцам попасть в Европу, что приводит к их гибели и огромным расходам для налогоплательщиков. По словам Пател, только в прошлом году Ла-Манш нелегально пересекли более 28 тыс. мигрантов.

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План по депортации должен помочь правительству Великобритании перестроить систему приема беженцев, на которую уходит £1,5 млрд в год (118,3 млрд руб.). За прием нелегальных иммигрантов Руанда получит от британского правительства £120 млн (9,5 млрд руб.) в качестве инвестиции в экономическое развитие страны.

После подписания соглашения представитель российского МИДа Мария Захарова предположила, что британские власти будут депортировать в Руанду и украинских беженцев. Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон исключил такой вариант. Он объяснил, что украинские беженцы попадают по специальным программам. Первая — если у них есть родственники в Британии, которые готовы их принять. А вторая называется «Дома для Украины», в ее рамках граждане Великобритании могут безвозмездно предоставить жилье украинцам.