СМИ узнали о планах Лондона отказаться от норм ЕС по правам человека

Власти Великобритании рассматривают вариант отказа от значительной части общеевропейских норм в области прав человека, рискуя вызвать новый взрывной конфликт с Европейским союзом. Об этом пишет газета The Telegraph.

Сейчас, по данным издания, правительство Бориса Джонсона в лице его помощников и министров готовит предложения по ограничению действия законодательства о правах человека в тех сферах, где судебные органы «переборщили» с его применением. В частности, речь идет об отказе от некоторых положений Закона о правах человека 1998 года, уточняет издание.

Отказ от этого закона может лишить мигрантов и беженцев возможности избегать депортации. Однако в то же время это защитит британских военнослужащих от обвинений, которые связаны с их деятельностью за рубежом.

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