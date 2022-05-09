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Власти Праги лишили маршала Конева звания почетного гражданина

С инициативой забрать у Конева звание почетного гражданина выступил мэр Праги. В оппозиции назвали это решение «истеричной попыткой переписать историю»
Иван Конев
Иван Конев (Фото: Hulton Archive / Getty Images)

Депутаты городского совета одобрили лишение звания почетного гражданина Праги советского полководца и маршала Ивана Конева, который получил его в 1946 году, передает издание Česke Noviny.

Председатель оппозиционной партии депутатов YES Ондржей Прокоп назвал такое решение «истеричной попыткой переписать историю».

С предложением лишить Конева звания выступил мэр Праги Зденек Гржиб 6 мая. По его мнению, акт о присуждении звания почетного гражданина должен рассматриваться «в современном контексте и с учетом дальнейшего развития Чехословакии». В числе причин мэр указал решение Конева о бомбардировке Млада-Болеслава 9 мая 1945 года и его участие в подавлении Венгерского восстания в 1956-м. Кроме того, Гржиб отметил, что маршал был главнокомандующим группой советских войск в Германии во время Берлинского кризиса.

Мэр Праги предложил лишить маршала Конева звания почетного гражданина
Политика
Иван Конев

Мэр также упомянул политические взгляды Конева, который «не согласился с критикой преступлений Сталина Никитой Хрущевым и осуждением культа личности», а также «планировал военное вторжение в Польшу в октябре 1956 года» в ответ на «меры по демократизации» этой страны.

Конев — дважды Герой Советского Союза и кавалер ордена «Победа». Он командовал фронтами во время Великой Отечественной войны, участвовал в битве за Москву и Курской битве, освобождении Чехословакии от немецких войск. Маршал умер в 1973 году.


 

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Татьяна Стекольникова
Чехия Прага Иван Конев маршал почетный гражданин звание
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