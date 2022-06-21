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Бизнес ,  

В Подмосковье обсудили помощь сотрудникам IKEA и наем во «Вкусно и точка»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В подмосковные рестораны сети «Вкусно и точка» можно будет устроиться через центры занятости, также рассматривается возможность трудоустройства бывших сотрудников компании IKEA, которая приняла решение уйти из России, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы правительства Московской области.

Гендиректор сети «Вкусно и точка» Олег Пароев на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым выразил надежду, что инициативу о централизованном найме через центры занятости поддержат власти Московской области.

«К концу 2022 года мы планируем открыть еще 12 точек в Москве и Московской области под новым брендом. Это будут рестораны, которые <...> никогда не работали как «Макдоналдс», то есть фактически с нуля. Большинство из них — в Подмосковье и Москве», — рассказал он.

В сообщении отмечается, что на долю поставщиков «Вкусно и точка» из Подмосковья приходится 40% продуктов и упаковки — в частности, из области рестораны получают булочки для бургеров, мясо, сыр, тортильи и ряд других товаров.

В ресторанах «Вкусно и точка» заменят Coca-Cola
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Первый ресторан «Вкусно и точка» открылся в Москве 12 июня на том же месте, где в 1990 году заработал первый в стране ресторан «Макдоналдс», — на Пушкинской площади. До конца июня планируется открыть еще около 200 ресторанов, говорил Пароев.

В обновленном меню представлены бургеры «Гранд», «Двойной Гранд» и «Гранд Де Люкс», «Двойной чизбургер», «Фиш Бургер», «Чикен Премьер», а также наггетсы, стрипсы и куриные крылышки. Из десертов клиентам пока доступны пирожок с вишней, мороженое, в том числе вафельный рожок, молочный коктейль, яблочное пюре.

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В пресс-службе «Вкусно и точка» говорили, что 25 июня в Москве и Подмосковье в меню вернется бургер «Биг Тейсти» с измененным рецептом и под новым названием «Биг Спешл». В сети ресторанов добавили, что в разработке также находятся новые рецепты бигмака и «Макфлурри».

Пароев заявлял, что Coca-Cola в ресторанах сети могут заменить другим напитком. Сейчас разыгрывается тендер на новый напиток. В нем участвует большое количество компаний, включая бутилировщика Coca-Cola, Pepsi и «Черноголовки».

Теги
«Вкусно и точка» Подмосковье IKEA трудоустройство центр занятости

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