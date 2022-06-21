«Известия» узнали о росте спроса на автокредиты на 48% за месяц

Объем кредитов на покупку машины, который банки выдали в мае, вырос на 48% по сравнению с апрелем текущего года и составил 36,7 млрд руб., пишетгазета «Известия» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Генеральный директор бюро Олег Лагуткин пояснил газете, что рост спроса связан с постепенной адаптацией дилеров и покупателей к новым рыночным условиям. При этом он подчеркнул, что объем кредитов, выданных в течение мая, все равно остался на 55% ниже, чем в мае 2021 года.

Показатели ближайших месяцев также будут составлять примерно 50% от прошлогоднего спроса — банки будут выдавать не более 45–55 млрд руб. на покупку машин ежемесячно, считает Лагуткин.

Всего, по словам гендиректора, с января по май 2022 года россияне оформили 205,8 тыс. автокредитов на сумму свыше 246 млрд руб. При этом общее их количество упало на 47% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а сумма — на 34% соответственно.

Представители банков и страховых компаний рассказали газете, что сейчас россияне переориентировались на покупку подержанных автомобилей и предпочитают их новым. В «Открытии» связали смену тенденции с дефицитом новых машин, их резким подорожанием и падением доходов граждан.

Ранее, 17 июня, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что цены на автомобили в России выросли в среднем на 25-30%.

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С конца февраля работу в России в той или иной форме приостановили крупные автопроизводители, в том числе Volvo, Audi, Mitsubishi Motors, Toyota Motor, Mercedes и Volkswagen и другие. Часть из них власти разрешили ввозить в страну, используя механизм параллельного импорта.