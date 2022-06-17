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ПМЭФ-2022 ,  
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Мантуров заявил о подорожании автомобилей в России на 25–30%

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Цены на автомобили в России с начала года выросли на 25–30%, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу НТВ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Причин [роста цен] много. В феврале—марте поднялись цены, изменился курс, происходили закупки комплектующих. Естественно, сегодня понесенные предприятиями издержки как-то нужно компенсировать», — пояснил Мантуров (цитата по ТАСС).

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Фото:Autonews.ru

Аналитики агентства «Автостат» также отметили, что цены выросли из-за резких колебаний курса рубля, дефицита у дилеров и волны санкций в отношении России. По данным агентства, за первые 2,5 месяца текущего года самая популярная модель на российском рынке Lada Vesta подорожала сразу на 30%, ее минимальная цена составляет сейчас 1 121 900 руб. Наибольший рост наблюдается у Lada Largus (1 235 900 руб.), ее стоимость выросла на 48,9%. На втором месте находится Renault Duster, цена этого автомобиля выросла на 41,1% и составила 1 618 000 руб.

Теги
Денис Мантуров Автомобили ПМЭФ подорожание
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