«Сбер» объявил о снижении ставок по ипотеке и потребительским кредитам

Ставки по потребкредитам опустятся на два процентных пункта и будут начинаться от 15,9% годовых, а снижение ставок по ипотечным программам составит до 3,3 процентных пункта, минимальная — от 10,9% годовых

Сбербанк с 28 мая понизит ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта, говорится в поступившем в РБК сообщении банка. Теперь минимальная ставка по потребкредиту равна 15,9% годовых и будет доступна для зарплатных клиентов.

Также с 30 мая снизятся ставки по ипотеке до 3,3 процентных пункта — в зависимости от программы жилищного кредитования. Общее снижение ставок по ипотечным кредитам в мае составило более пяти процентных пунктов, а по потребкредитам — четыре процентных пункта. Ставка по базовым ипотечным программам на покупку готового и строящегося жилья составит от 10,9% годовых.

«Более того, банк снизит размер первоначального взноса по ряду программ — теперь он составит от 15% стоимости недвижимости», — отмечается в сообщении.

Также снижается доходность по вкладам. Например, по одному из основных продуктов — «СберВкладу» — она упала ниже 10% даже для краткосрочных депозитов. Накануне, 27 мая, ставка по такому вкладу на три месяца составляла 11%, а сегодня — 8,5%. По полугодовому «СберВкладу» ставка составляет 8% (вместо 9%), по годовому — 7,5% (было 8%).

26 мая Банк России принял решение понизить ключевую ставку с 14% до 11% годовых. Свое решение регулятор объяснил ослаблением инфляционного давления, которому «способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса».

Это третье подряд понижение ключевой ставки за последние полтора месяца после ее рекордного повышения до 20% в феврале. Тогда ЦБ резко ужесточил денежно-кредитную политику, реагируя на обвал рынков, санкции в отношении крупнейших банков и заморозку собственных валютных резервов после начала российской военной операции на Украине.

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В прошлый раз «Сбер» понижал ставки по кредитам 1 мая, после очередного решения Банка России по ключевой ставке. Тогда ставка по потребкредитам опустилась на два процентных пункта и составила 17,9% годовых. Ставки по ипотеке стартовали от 13,9%. Кроме того, банк понизил ставки по вкладам. Максимальная ставка по депозитам в рублях составила 12% вместо 16%.