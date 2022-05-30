Путин присвоил звание гвардейской 24-й бригаде спецназначения

24-я бригада спецназа дислоцирована в Новосибирске. Звание гвардейской ей присвоили за участие в боевых действиях «по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов»

Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Владимир Путин присвоил наименование «гвардейская» 24-й отдельной бригаде специального назначения, указ об этом размещен на сайте Кремля.

В документе говорится, что почетное звание бригаде присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Бригада специального назначения была сформирована в ноябре 1977 года на базе 19-й отдельной роты спецназа в Читинской области. Сейчас она дислоцирована в Новосибирске и входит в состав Центрального военного округа.

В конце марта Путин присвоил звание гвардейских 126-й отдельной бригаде береговой обороны (относится к Черноморскому флоту) и 155-й отдельной бригаде морской пехоты, которая входит в состав Тихоокеанского флота.



В апреле наименование «гвардейская» получила 64-я отдельная мотострелковая бригада, она числится в составе 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа и располагается в Хабаровском крае.

9 мая звание гвардейской присвоили 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде — единственной в ВС России миротворческой бригаде. Она была сформирована в феврале 2005 года для участия в поддержании мира и безопасности.