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Политика ,  
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Парламент Белоруссии одобрил расширение оснований для смертной казни

Законопроект, который одобрили и нижняя и верхняя палаты, предусматривает применение смертной казни за покушение на ряд преступлений. Сейчас УК Белоруссии запрещает применять расстрел за покушение на преступление

Верхняя палата белорусского парламента — Совет республики Национального собрания — одобрила поправки в Уголовный кодекс Белоруссии, которые расширяют основания для применения смертной казни, сообщает БелТА. В частности, в законопроекте предлагается применять высшую меру наказания за покушение на совершение акта международного терроризма.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ч. 1 ст. 59 УК и ч. 2 ст. 67 УК. Согласно первой норме кодекса смертная казнь в виде расстрела допускается за «некоторые особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах». При этом смертная казнь не может быть назначена несовершеннолетним, женщинам и мужчинам старше 65 лет.

Вторая норма устанавливает, что смертная казнь не назначается за приготовление к преступлению и покушение на преступление.

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Именно эту норму планируется расширить. По словам председателя Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета республики Сергея Сивца, предполагается добавить ряд исключений, при которых смертная казнь может быть назначена:

  • за покушение на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны;
  • за покушение на совершение акта международного терроризма или акта терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ;
  • за покушение на совершение убийства государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка.

Сейчас, согласно Уголовному кодексу Белоруссии, смертная казнь может быть назначена за развязывание либо ведение агрессивной войны, международный терроризм, геноцид, применение оружия массового поражения, измену государству, сопряженную с убийством, убийство сотрудника органов внутренних дел и другие преступления.

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Законопроект, добавляющий в список оснований покушение на совершение некоторых преступлений, был внесен в Палату представителей Национального собрания Белоруссии (нижнюю палату) 22 апреля. 27 апреля она приняла его в двух чтениях.

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«Проект закона подготовлен в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью», — утверждали в Палате представителей.

Белоруссия — единственная страна в Европе и СНГ, где разрешена смертная казнь. За это Минск неоднократно подвергался критике европейских институтов. В сентябре 2021 года президент Александр Лукашенко заявил, что отменить применение высшей меры наказания можно только по итогам референдума, сославшись на то, что введение смертной казни было утверждено также по итогам референдума в 1996 году. Президент предположил, что большинство белорусов во время голосования выскажется за сохранение смертной казни.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Белоруссия смертная казнь расстрел национальное собрание
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