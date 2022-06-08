Шульман заявила, что ее признали иноагентом из-за денег от «Эха Москвы»

По словам Шульман, ее признали иноагентом из-за денег от радиостанции «Эхо Москвы», а также из-за зарплаты в Шанинке и средств от издательства АСТ

Екатерина Шульман (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Политолог и публицист Екатерина Шульман назвала источники финансирования, из-за которых Минюст 15 апреля включил ее в реестр СМИ-иноагентов. В эфире шоу «Статус» она рассказала, что ее признали иноагентом из-за денег от радиостанции «Эхо Москвы», основным акционером которой до ликвидации была «дочка» «Газпрома».

Речь идет об «опосредованном иностранном финансировании», когда человек получает деньги не напрямую от иностранного источника, а берет их у лица или компании, финансируемых из третьих стран, пояснила Шульман.

Среди других причин политолог назвала зарплату в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке), перевод от благотворительного фонда миллиардера Владимира Потанина, гонорар от издательства АСТ и средства от института «Стрелка».

Минюст внес Шульман в реестр СМИ-иноагентов 15 апреля. Вместе с ней список пополнили журналист Юрий Дудь, журналист и ЛГБТ-активист Карен Шаинян, обозреватель Алексей Семенов, журналист «Таких дел» Кирилл Кругликов и другие.

Спустя несколько дней она сообщила, что советуется с правозащитниками и юристами по вопросу обжалования решения министерства. На тот момент она сказала, что у нее нет предположений, что могло стать причиной такого решения Минюста.



«Я, кстати, в последнее время всегда проверяла, когда приходят деньги на карточку, нет ли там какого-то странного отправителя. Но вроде как у меня странного в последнее время ничего не было», — добавила Шульман.

13 апреля она сообщила, что уехала из России в Германию в качестве стипендиата Фонда Роберта Боша по приглашению, полученному еще в марте 2021 года.