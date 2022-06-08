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Роскомнадзор составил протокол на Шульман из-за маркировки иноагента

Екатерина Шульман
Екатерина Шульман (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Роскомнадзор составил протокол в отношении политолога Екатерины Шульман (Минюст включил ее в реестр СМИ-иноагентов), за отсутствие маркировки в публикациях в личных аккаунтах и соцсетях ей грозит штраф в размере 10 тыс. руб., сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Основанием для составления протокола послужило отсутствие маркировки в материалах, опубликованных в личных аккаунтах в социальных сетях. За такое правонарушение российским законодательством (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП) предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 10 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

По информации главы правозащитной организации «Агора» (в 2014 году «Агора» попала в список иноагентов, а в 2016 году была ликвидирована по иску Минюста; сейчас «Агора» работает без регистрации) Павла Чикова, речь идет о пяти публикациях в Telegram-канале и одном видео в YouTube. Он рассказал, что материалы дела направлены в Мещанский районный суд Москвы, по нему работает адвокат Леонид Соловьев. В суде РБК сообщили, что такой материал пока не поступал.

Шульман заявила, что ее признали иноагентом из-за денег от «Эха Москвы»
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Екатерина Шульман

Сама Шульман в разговоре с РБК предположила, что речь идет о публикациях, сделанных в апреле сразу после заявления Минюста о внесении политолога в список иноагентов. По ее словам, она на тот момент не получила этого документа и не могла зайти на сайт ведомства, поскольку он не открывался за пределами России. После получения документа политолог начала маркировать публикации.

Она заявила, что это и любые последующие решения будет оспаривать «по причине фундаментального несогласия с положениями закона», отметив, что при принятии нового закона об иноагентах маркировку нужно будет ставить только на тех публикациях, которые непосредственно связаны с деятельностью иноагента.

«Это ставит дополнительные вопросы, потому что я не считаю, что выполняю какие бы то ни было иноагентские функции. То есть надо будет каждый раз думать, является ли та или иная публикация «политической» или «профессиональной» или бытовой и частной», — подчеркнула Шульман.

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Минюст внес Шульман в реестр СМИ-иноагентов 15 апреля. Кроме нее в перечень попали журналист Юрий Дудь, основатель и шеф-редактор The Insider (признано СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов и другие. За два дня до этого политолог сообщила, что уехала из России в Германию в качестве стипендиата Фонда Роберта Боша по приглашению, полученному еще в марте 2021 года.

16 апреля Шульман рассказала, что советуется с правозащитниками и юристами по вопросу обжалования решения министерства. На тот момент она говорила, что у нее нет предположений, что могло стать причиной такого решения Минюста.

Позднее она сообщила, что ее признали иноагентом из-за денег от радиостанции «Эхо Москвы», основным акционером которой до ликвидации была «дочка» «Газпрома». Также причинами решения Минюста Шульман назвала зарплату в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке), перевод от благотворительного фонда миллиардера Владимира Потанина, гонорар от издательства АСТ и средства от института «Стрелка».

Политолог пояснила, что речь идет об «опосредованном иностранном финансировании», когда человек получает деньги не напрямую от иностранного источника, а берет их у лица или компании, финансируемых из третьих стран.

В апреле в Госдуму внесли законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который, по словам авторов, призван консолидировать разрозненное действующее законодательство в этой области. В частности, в документе сформулированы понятия «иностранный агент» и «иностранное влияние», а также предлагается объединить четыре реестра иностранных агентов в один.

Иностранным агентом предлагается считать лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах».

Под иностранным влиянием подразумевается предоставление лицу поддержки иностранным источником (например, иностранным государством, его органами власти, международными организациями), а также оказание воздействия на это лицо, «в том числе путем принуждения, убеждения» или иными способами. Эта поддержка может выражаться не только в деньгах, но и в предоставлении организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах.

Согласно документу, получить статус иноагента можно и без иностранного финансирования или тех или иных видов помощи, а, например, в результате «воздействия» иностранного источника.

Авторы утверждают, что главная цель документа — «не запретительная, не репрессивная, а в большей степени информационная, направленная на обеспечение прозрачности их деятельности». В Совете по правам человека при этом заявили, что законопроект содержит ряд недостатков, он «фактически необоснованно» расширяет список тех, кого могут признать иноагентами. В частности, указал СПЧ, понятие «иностранного воздействия» в документе прописано так, что под ним можно понять «любой способ воздействия, который административный орган по своему усмотрению сочтет достаточным».

Теги
Роскомнадзор Екатерина Шульман иноагент маркировка новости
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