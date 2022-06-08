Роскомнадзор составил протокол на Шульман из-за маркировки иноагента

Екатерина Шульман (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Роскомнадзор составил протокол в отношении политолога Екатерины Шульман (Минюст включил ее в реестр СМИ-иноагентов), за отсутствие маркировки в публикациях в личных аккаунтах и соцсетях ей грозит штраф в размере 10 тыс. руб., сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Основанием для составления протокола послужило отсутствие маркировки в материалах, опубликованных в личных аккаунтах в социальных сетях. За такое правонарушение российским законодательством (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП) предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 10 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

По информации главы правозащитной организации «Агора» (в 2014 году «Агора» попала в список иноагентов, а в 2016 году была ликвидирована по иску Минюста; сейчас «Агора» работает без регистрации) Павла Чикова, речь идет о пяти публикациях в Telegram-канале и одном видео в YouTube. Он рассказал, что материалы дела направлены в Мещанский районный суд Москвы, по нему работает адвокат Леонид Соловьев. В суде РБК сообщили, что такой материал пока не поступал.

Сама Шульман в разговоре с РБК предположила, что речь идет о публикациях, сделанных в апреле сразу после заявления Минюста о внесении политолога в список иноагентов. По ее словам, она на тот момент не получила этого документа и не могла зайти на сайт ведомства, поскольку он не открывался за пределами России. После получения документа политолог начала маркировать публикации.

Она заявила, что это и любые последующие решения будет оспаривать «по причине фундаментального несогласия с положениями закона», отметив, что при принятии нового закона об иноагентах маркировку нужно будет ставить только на тех публикациях, которые непосредственно связаны с деятельностью иноагента.

«Это ставит дополнительные вопросы, потому что я не считаю, что выполняю какие бы то ни было иноагентские функции. То есть надо будет каждый раз думать, является ли та или иная публикация «политической» или «профессиональной» или бытовой и частной», — подчеркнула Шульман.

Читайте на РБК Pro Pro Почему покупка акций Peloton и Netflix рискованна Почему покупка акций Peloton и Netflix рискованна Статьи Pro Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Статьи Pro Какие финансовые меры защиты использовать в договоре Какие финансовые меры защиты использовать в договоре Инструкции Pro «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей Статьи Pro Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Инструкции Pro Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Статьи Pro Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти Статьи Pro Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса Статьи

Минюст внес Шульман в реестр СМИ-иноагентов 15 апреля. Кроме нее в перечень попали журналист Юрий Дудь, основатель и шеф-редактор The Insider (признано СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов и другие. За два дня до этого политолог сообщила, что уехала из России в Германию в качестве стипендиата Фонда Роберта Боша по приглашению, полученному еще в марте 2021 года.

16 апреля Шульман рассказала, что советуется с правозащитниками и юристами по вопросу обжалования решения министерства. На тот момент она говорила, что у нее нет предположений, что могло стать причиной такого решения Минюста.

Позднее она сообщила, что ее признали иноагентом из-за денег от радиостанции «Эхо Москвы», основным акционером которой до ликвидации была «дочка» «Газпрома». Также причинами решения Минюста Шульман назвала зарплату в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке), перевод от благотворительного фонда миллиардера Владимира Потанина, гонорар от издательства АСТ и средства от института «Стрелка».

Политолог пояснила, что речь идет об «опосредованном иностранном финансировании», когда человек получает деньги не напрямую от иностранного источника, а берет их у лица или компании, финансируемых из третьих стран.

В апреле в Госдуму внесли законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который, по словам авторов, призван консолидировать разрозненное действующее законодательство в этой области. В частности, в документе сформулированы понятия «иностранный агент» и «иностранное влияние», а также предлагается объединить четыре реестра иностранных агентов в один.

Иностранным агентом предлагается считать лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах». Под иностранным влиянием подразумевается предоставление лицу поддержки иностранным источником (например, иностранным государством, его органами власти, международными организациями), а также оказание воздействия на это лицо, «в том числе путем принуждения, убеждения» или иными способами. Эта поддержка может выражаться не только в деньгах, но и в предоставлении организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах. Согласно документу, получить статус иноагента можно и без иностранного финансирования или тех или иных видов помощи, а, например, в результате «воздействия» иностранного источника.

Авторы утверждают, что главная цель документа — «не запретительная, не репрессивная, а в большей степени информационная, направленная на обеспечение прозрачности их деятельности». В Совете по правам человека при этом заявили, что законопроект содержит ряд недостатков, он «фактически необоснованно» расширяет список тех, кого могут признать иноагентами. В частности, указал СПЧ, понятие «иностранного воздействия» в документе прописано так, что под ним можно понять «любой способ воздействия, который административный орган по своему усмотрению сочтет достаточным».