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Военная операция на Украине ,  
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Президент Сенегала поддержал слова Макрона о России

Маки Салл и Эмманюэль Макрон
Маки Салл и Эмманюэль Макрон (Фото: Michel Euler / AP)

Президент Сенегала, действующий председатель Африканского союза Маки Салл поддержал слова главы Франции Эмманюэля Макрона о том, что нельзя унижать Россию. Об этом он заявил в интервью Jurnal du Dimanche.

Ранее Макрон заявил, что Россия — часть Европейского континента и что с ней надо считаться. Президент Франции выразил надежду, что Украина победит в конфликте и что после этого лидеры государств сядут за стол переговоров. В начале июня Макрон говорил, что западным лидерам не следует «унижать Россию», чтобы после прекращения боевых действий можно было найти дипломатический выход из кризиса.

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«Да, президент Макрон говорит очень разумные вещи. История покажет, что он прав. Глава государства не должен действовать исключительно на эмоциях. Он должен учитывать реалии», — заявил Салл в интервью.

Кроме того, глава Африканского союза заявил, что считает своим долгом продолжение переговоров с Россией.

Слова Макрона вызвали критику в ряде европейских стран. В частности, глава МИД Чехии Ян Липавский сказал, что «Россия — агрессор» и принимать во внимание, унижена она или нет, не стоит.

Теги
африканский континент Сенегал Эмманюэль Макрон Украина дипломатия

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