Президент Сенегала поддержал слова Макрона о России

Маки Салл и Эмманюэль Макрон (Фото: Michel Euler / AP)

Президент Сенегала, действующий председатель Африканского союза Маки Салл поддержал слова главы Франции Эмманюэля Макрона о том, что нельзя унижать Россию. Об этом он заявил в интервью Jurnal du Dimanche.

Ранее Макрон заявил, что Россия — часть Европейского континента и что с ней надо считаться. Президент Франции выразил надежду, что Украина победит в конфликте и что после этого лидеры государств сядут за стол переговоров. В начале июня Макрон говорил, что западным лидерам не следует «унижать Россию», чтобы после прекращения боевых действий можно было найти дипломатический выход из кризиса.

«Да, президент Макрон говорит очень разумные вещи. История покажет, что он прав. Глава государства не должен действовать исключительно на эмоциях. Он должен учитывать реалии», — заявил Салл в интервью.

Кроме того, глава Африканского союза заявил, что считает своим долгом продолжение переговоров с Россией.

Слова Макрона вызвали критику в ряде европейских стран. В частности, глава МИД Чехии Ян Липавский сказал, что «Россия — агрессор» и принимать во внимание, унижена она или нет, не стоит.