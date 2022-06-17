Макрон рассказал, о чем хотел бы поговорить с Путиным

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 58,96 (-0,16) Инвестиции, 16 июн, 15:55
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 56,87 (+0,21) Инвестиции, 16 июн, 15:55
Мутко оценил перспективы пересадки на Lada Общество, 13:19
Левитин заявил, что МОК перечеркнул все достижения де Кубертена Спорт, 13:18
Греф заявил о перенастройке основной стратегии «Сбера» Инвестиции, 13:17
Патрушев назвал следующий вероятный театр военных действий НАТО Политика, 13:17
Как бизнес экспериментирует с интернетом вещей: работающие проекты РБК и МегаФон, 13:14
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:13
Перспективы развития платежной системы «Мир» обсудили на ПМЭФ-2022 РБК+, 13:07
Кино и авто: каких иностранных продуктов не хватает участникам ПМЭФ Экономика, 13:06
ПСБ поддержит Чебоксарский экономический форум Пресс-релиз, 13:05
Кремль назвал цели спецоперации после слов главы ДНР о русских городах Политика, 13:05
ЦБ предложил механизмы выхода частных инвесторов из замороженных акций Инвестиции, 13:03
В Кремле заявили о готовности Путина к переговорам по Украине Политика, 13:02
Макрон рассказал, о чем хотел бы поговорить с Путиным Политика, 13:00
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС Политика, 12:58

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Макрон рассказал, о чем хотел бы поговорить с Путиным

По словам президента Франции, помимо Украины он хотел бы обсудить вопросы продовольственной безопасности. Песков отметил, что Путину импонирует позиция линию своего французского коллеги по поводу диалога
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Alexey Furman / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что помимо Украины хотел бы обсудить вопросы продовольственной безопасности. Об этом он рассказал в интервью BFMTV.

«Мы должны поговорить с Россией о продовольственной безопасности, и это необходимо делать напрямую с генеральным секретарем ООН [Антониу Гутерришем], чтобы получить зерно из Одессы», — сказал Макрон (цитата по Reuters).

При этом французский лидер отметил, что «не очень верит в этот путь», так как ранее, по его словам, российский президент не хотел принимать резолюцию ООН по этому вопросу.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что Путину импонирует позиция линию своего французского коллеги по поводу диалога и политико-дипломатического урегулирования на Украине, однако про официальный визит говорить преждевременно.

«Президент Путин открыт переговорному процессу, с апреля украинская сторона ушла со связи по темам переговоров, было бы здорово, если бы европейские лидеры оказали влияние на руководство Украины с тем, чтобы побудить их трезво взглянуть на ситуацию», — подчеркнул Песков.

Макрон назвал условие для поездки в Россию
Политика
Эмманюэль Макрон

Читайте на РБК Pro
Pro
Можно ли платить дивиденды в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Mike Blake / Reuters Лучший способ переключиться — выкопать грядку: СЕО YouTube Воджицки
Статьи
Pro
Как программист стал самым юным миллиардером на ручной работе с ИИ
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Что будет с инфляцией и курсом рубля к концу года
Статьи
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images «Гулльклока» и «кварнвик» на $41,9 млрд: как IKEA научилась продавать
Статьи
Pro
Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix
Статьи
Pro
Фото: Matthew Horwood / Getty Images Как перестать бояться и полюбить инфляцию
Статьи

В последний раз Макрон приезжал в Россию 7 февраля. После переговоров с российским коллегой президент Франции, в частности, заявил, что они помогли предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Украины. «Цель выполнена», — сказал тогда он.

После начала российской военной операции на Украине Путин и Макрон неоднократно разговаривали по телефону. Так, лидеры говорили 24 февраля, в день начала военных действий, затем они созванивались почти каждую неделю в марте. Дважды разговор состоялся в мае, последний раз — 28-го числа.

В начале июня президент Франции говорил, что с декабря 2021 года «потерял счет разговорам» с Путиным, проговорив с ним «сто часов». Макрон также призвал Запад не унижать Россию, которая допустила «историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории», о чем он, по его словам, говорил российскому коллеге.

Накануне, 16 июня, Макрон заявил, что его визит в Россию потребовал бы определенных действий со стороны российского коллеги Владимира Путина. Так, на вопрос, будет ли поездка в Россию следующим шагом после визита на Украину, Макрон ответил: «Это предполагает предварительное условие, жест со стороны президента Путина».

Авторы
Теги
Персоны
Илья Фурсеев Илья Фурсеев, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Эмманюэль Макрон Владимир Путин переговоры

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Макрон заявил, что ЕС не может теперь просить Украину «прийти позже»
Политика
Макрон назвал условие для поездки в Россию
Политика
Песков понадеялся, что Макрон с Шольцем и Драги сподвигнут Зеленского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter