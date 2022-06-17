Макрон рассказал, о чем хотел бы поговорить с Путиным

По словам президента Франции, помимо Украины он хотел бы обсудить вопросы продовольственной безопасности. Песков отметил, что Путину импонирует позиция линию своего французского коллеги по поводу диалога

Эмманюэль Макрон (Фото: Alexey Furman / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что помимо Украины хотел бы обсудить вопросы продовольственной безопасности. Об этом он рассказал в интервью BFMTV.

«Мы должны поговорить с Россией о продовольственной безопасности, и это необходимо делать напрямую с генеральным секретарем ООН [Антониу Гутерришем], чтобы получить зерно из Одессы», — сказал Макрон (цитата по Reuters).

При этом французский лидер отметил, что «не очень верит в этот путь», так как ранее, по его словам, российский президент не хотел принимать резолюцию ООН по этому вопросу.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что Путину импонирует позиция линию своего французского коллеги по поводу диалога и политико-дипломатического урегулирования на Украине, однако про официальный визит говорить преждевременно.

«Президент Путин открыт переговорному процессу, с апреля украинская сторона ушла со связи по темам переговоров, было бы здорово, если бы европейские лидеры оказали влияние на руководство Украины с тем, чтобы побудить их трезво взглянуть на ситуацию», — подчеркнул Песков.

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В последний раз Макрон приезжал в Россию 7 февраля. После переговоров с российским коллегой президент Франции, в частности, заявил, что они помогли предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Украины. «Цель выполнена», — сказал тогда он.

После начала российской военной операции на Украине Путин и Макрон неоднократно разговаривали по телефону. Так, лидеры говорили 24 февраля, в день начала военных действий, затем они созванивались почти каждую неделю в марте. Дважды разговор состоялся в мае, последний раз — 28-го числа.

В начале июня президент Франции говорил, что с декабря 2021 года «потерял счет разговорам» с Путиным, проговорив с ним «сто часов». Макрон также призвал Запад не унижать Россию, которая допустила «историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории», о чем он, по его словам, говорил российскому коллеге.

Накануне, 16 июня, Макрон заявил, что его визит в Россию потребовал бы определенных действий со стороны российского коллеги Владимира Путина. Так, на вопрос, будет ли поездка в Россию следующим шагом после визита на Украину, Макрон ответил: «Это предполагает предварительное условие, жест со стороны президента Путина».