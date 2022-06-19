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Военная операция на Украине ,  
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Бастрыкин поручил возбудить дело после удара дрона близ курского хутора

Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: СК РФ)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом территории Курской области. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы СК.

«Глава Следственного комитета поручил по данному факту возбудить уголовное дело и в кратчайшие сроки установить лиц, причастных к совершению противоправного деяния, а также доложить обо всех обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении.

Курский губернатор сообщил об обстреле села на границе с Украиной
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Роман Старовойт

Утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что «беспилотник противника» сбросил боевой снаряд близ хутора Кучеров. В результате удара разбились стекла, а также пострадал забор одного из частных домов. Никто не пострадал.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», хутор Кучеров примыкает к пограничной линии, граница села находится в 240 м от государственной границы с Украиной.

Власти приграничных с Украиной регионов регулярно с начала спецоперации сообщают об обстрелах со стороны границы, такие заявления ранее делал и Старовойт. В частности, утром 17 июня обстрелу с украинской стороны подверглось село Гордеевка, некоторые дома получили повреждения, серьезных разрушений не было.

В Курской области с апреля действует предпоследний, желтый уровень опасности, он предполагает усиление патрулирования и установку пунктов наблюдения военных и полиции. Аналогичные меры ввели в Белгородской и Воронежской областях, а также в северных районах Крыма.

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Теги
СК Александр Бастрыкин уголовное дело Курская область Украина

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