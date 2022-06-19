Актер Бен Стиллер приехал на границу с Украиной для встречи с беженцами

Актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер приехал в Польшу на границу с Украиной, чтобы встретиться с украинскими семьями. Об этом сообщило агентство ООН по делам беженцев в Twitter.

Сам актер написал, что накануне Всемирного дня беженца хочет встретиться с людьми, на жизнь которых повлияли военные действия.

Издание «Укринформ» сообщило, что в TikTok появилось видео со Стиллером на центральной площади Львова возле памятника Тараса Шевченко. Однако других свидетельств визита актера во Львов пока не было.

30 апреля во Львов с гуманитарной миссией призжала актриса и посол Управления ООН по делам беженцев Анджелина Джоли. Она пообщалась с волонтерами, врачами, психологами, а также с детьми, которые пострадали во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске. Представитель МИД России Мария Захарова назвала визит актрисы попыткой «перебить повестку».

По данным ООН на 16 июня, после начала военной операции Украину покинули

7,7 млн человек. Польша приняла 4 млн украинцев, Россия — 1,2 млн, а Венгрия — 782 тыс. Остальные вынужденные переселенцы уехали в другие европейские страны.