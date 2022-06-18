ООН сообщила о рекордном числе детей-беженцев после Второй мировой войны

Данные относятся к 2021 году и не включают Украину. В 2021 году число детей-беженцев выросло на 2,2 млн. Причиной стал «каскад кризисов», сообщают в ЮНИСЕФ

Фото: Andrew Harnik / AP

Число детей-беженцев к концу 2021 года достигло рекордных значений со времен Второй мировой войны, сообщил детский фонд ООН — ЮНИСЕФ.

В 2021 году 36,5 млн детей покинули свои дома, включая 13,7 млн беженцев и тех, кто запрашивает убежище, а также почти 22,8 млн детей, перемещенных внутри своей страны. Сюда не включены дети, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за климатических и экологических бедствий, а также те, кто пострадал от последствий военных действий на Украине.

В течение прошлого года, число детей-беженцев выросло на 2,2 млн, говорится в сообщении ЮНИСЕФ.

«Рекордное число детей, вынужденных покинуть свои дома, является прямым результатом каскада кризисов, включая острые и затяжные конфликты, такие как в Афганистане, нестабильность в таких странах как Демократическая Республика Конго и Йемен, а также связанные с ними потрясения, усугубляемые последствиями изменения климата. Как и нестабильность, перемещение детей растет быстро», — отметили в детском фонде ООН.

Из-за кризиса на Украине с февраля этого года со своего места жительства вынуждены были уехать около 5 млн детей, отметили там. Из них 2 млн покинули страну и 3 млн временно переехали на другое место внутри Украины.

В целом число беженцев в мире выросло более чем вдвое за последнее десятилетие, отмечают в ЮНИСЕФ, причем дети составляют почти половину от общего числа. Из них 36% проживают в странах к югу от Сахары, 25% — в Европе и Центральной Азии, 13% — на Ближнем Востоке и Северной Африке.

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На этом фоне в ЮНИСЕФ обращают внимание на то, что с ростом числа детей-беженцев их доступ к необходимым вещам ограничивается все больше. Например, только две трети из них посещают начальную школу и только треть подростков — среднюю школу.

В ЮНИСЕФ призывают государства обеспечить равную поддержку всем детям-беженцам, независимо от того, откуда они прибыли и какой имеют статус, включая медицинские услуги и образование; защитить их от ксенофобии и дискриминации; положить конец «пагубным методам пограничного контроля и задержанию детей-иммигрантов»; помочь молодежи раскрывать свои таланты и потенциал.

По данным ООН, после начала военной операции на Украине свои дома покинули 5,13 млн человек (данные на 16 июня), зарегистрировались в различных программах защиты государств — 3,4 млн. В России зарегистрировали 1,23 млн беженцев с Украины, в Польше — 1,16 млн. Еще 780 тыс. человек прибыли в Германию, 373,9 тыс. — в Чехию, 129,6 тыс. — в Италию, 119,8 тыс. — в Испанию.