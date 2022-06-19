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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР выбрали Нюрнбергский процесс основой для трибунала

Нюрнбергский процесс станет основой для международного трибунала в ДНР. Об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета республики Елена Шишкина, передает ТАСС.

«Мы рассматриваем организацию международного трибунала над нацистами по его примеру. Он для нас очень хорош, потому что даже спустя более 75 лет никто не ушел от наказания, до последнего находили преступников и исполняли приговоры», — сказала депутат.

По ее словам, власти республики планируют провести до конца лета несколько промежуточных трибуналов над членами украинских вооруженных формирований «за военные преступления».

Один из первых трибуналов пройдет в Мариуполе, на нем судьи рассмотрят и преступления, совершенные в Волновахе. Перед судом предстанут члены националистических батальонов, в том числе «Азова» и «Айдара» (часть материалов организаций признана экстремистской и запрещена в России, некоторые участники внесены в список причастных к экстремизму или терроризму).

Пушилин призвал к международному трибуналу над бойцами с «Азовстали»
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Фото:Минобороны РФ

В начале апреля об идее международного трибунала говорила уполномоченный по правам человека ЛНР Виктория Сердюкова. Она указывала на то, что он должен пройти по примеру трибунала после Второй мировой войны, но с участием только тех стран, которые «не попали под влияние западной пропаганды». Эту идею поддержал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Затем заявления о трибунале начали звучать на фоне сдачи в плен бойцов «Азова», которые 86 дней держали оборону мариупольского завода «Азовсталь».

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Тогда глава ДНР Денис Пушилин назвал трибунал неизбежным и отметил, что он пройдет в несколько этапов, а перед основным будет несколько промежуточных. Он сообщал, что над уставом трибунала работают профильные ведомства республики и России.


 

Теги
трибунал ДНР Денис Пушилин Украина Нюрнбергский процесс

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